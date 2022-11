Rama përfaqëson Europën në Paris

22:34 11/11/2022

Presidenti Macron vlerëson reformat e Shqipërisë

Presidenti Macron ka befasuar kryeministrin shqiptar Edi Rama duke e përzgjedhur atë mes liderëve të tjerë të rajonit për të përfaqësuar Europën në forumin e paqes ku folën edhe udhëheqës të disa kontinenteve të tjera.

“Le të zhvendosemi tek Shqipëria për te kaluar nga njeri kontinent ne tjetrin dhe ne këtë rast për tu ndalur ne kontinentin evropian. Kam nderin qe te jem pjese te këtij forumi liderin e një vendi si Shqiperia zotin Edi Rama qe me se miri e di se cili është çmimi që ka destabilizimi i një rajoni si Ballkani Perëndimor. E falenderoj Edi Ramën qe është këtu me ne”, tha presidenti i Francës Emmanuel Macron

Kryeministri shqiptar nuk ka hequr dorë nga kritikat ndaj krerëve të BE-së për mungesë solidariteti në rastin e valës së parë të pandemisë së Covid-19 ku sipas tij shtete si Rusia, Kina e Turqia shpëtuan ballkanasit.

“Për një kohë të gjatë ne kemi dëgjuar nga zyrtarët evropiane se duhet të punojmë me shtetet e Ballkanit Perëndimor, sepse konsiderohemi si ata që krijojmë shqetësime. Ata deklaronin se duhet që të na përfshinin në familjen evropiane sepse përndryshe Rusia, Kina, Turqia do të shtrinin duart e tyre edhe më shumë në rajonin tonë. Dhe çfarë ndodhi, pa Kinën pa Rusinë, pa Turqinë ne nuk do të kishim mbijetuar në valën e parë të pandemisë së koronavirusit sepse vaksinat nuk na erdhën nga BE-ja”, tha kryeministri Edi Rama.

Rama e konsideroi presidentin Macron si mbështetës të proceseve të bashkëpunimit rajonal si Ballkani i hapur.

“Ne kemi shumë çështje të rëndësishme për të zgjidhur në Ballkanin Perëndimor siç është marrëveshja finale mes Kosovës e Serbisë por në të njëjtën kohë është e rëndësishme të shohim që shtetet e Ballkanit Perëndimor janë të bashkuara siç ishte rasti i votimit të njëjtë në kombet e bashkuara për të dënuar agresionin rus ndaj Ukrainës dhe ruajtjen e integritetit të saj territorial. Ne jemi në rrugën e duhur tashmë dhe këtu presidenti Macron ka një rol të veçantë duke na nxitur të bashkëpunojmë në iniciativa si Ballkani i Hapur kur ai shfaqej skeptik për integrimin dhe tanimë është kthyer në një nga mbështetësit tanë kryesore”, tha kryeministri Edi Rama

Sipas kryeministrit shqiptar BE-ja duhet të jetë një hapësirë ku shtetet e kontinentit të vjetër duhet që tashmë të përjetojmë se bashku dramat dhe dilemat.

