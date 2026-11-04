Kryeministri Edi Rama përsëriti edhe sot ftesën për dialog ndaj studentëve dhe pedagogëve që vijojnë protestën kundër qeverisë.
Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga sofra e gurtë e vendosur përpara godinës së Kryeministrisë, ku është vendosur mbishkrimi “Dialog”, duke shprehur gatishmërinë e qeverisë për të shqyrtuar propozimet e tyre dhe për t’iu përgjigjur shqetësimeve të ngritura.
Por, protestuesit deri më tani e kanë refuzuar ftesën e Kryeministrit, duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe duke paralajmëruar vijimin e protestës.
/tvklan.al