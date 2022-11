Rama përshëndet zgjatjen e marrëveshjes së drithërave të Detit të Zi

14:56 17/11/2022

Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur zgjatjen e marrëveshjesqë lejon eksportet e grurit nga Ukraina përmes Detit të Zi.

“Shqipëria mirëpret rinovimin e Iniciativës së Drithërave të Detit të Zi. Kjo linjë e rëndësishme e furnizimit me ushqime mbetet jetike për botën. Unë e përgëzoj Turqinë, Presidentin Recep Tayyip Erdogan & Sekretarin e Përgjithshëm të OKB Antonio Guterres për angazhimin e tyre të fortë të vazhdueshëm. Diplomacia është gjithmonë mënyra më e mirë për të gjetur zgjidhje”, shkruan Rama në një postim në Twitter.

🇦🇱 welcomes the renewal of the Black Sea Grain Initiative. This important food supply line remains vital for the world. I congratulate Türkyie, President @RTErdogan & SG @antonioguterres for their continued strong commitment. Diplomacy is always the best way to find solutions.