Rama: Piramida, më atraktive se Shkallët e New Yorkut

Kryeministri Edi Rama mori pjesë të enjten në prezantimin e projektit final të rrjetëzimit të Piramidës, për të cilën tha se nga pikëpamja e zgjidhjes do të jetë më atraktive se Shkallët e New Yorkut.

“Jam i bindur që do të jetë në katalogun e tij (arkitektit Viny Mass) një ndër projektet më të bukur, ose më saktë më interesantë, për faktin se kombinon një arkeologji të të shkuarës, një historie të dhimbshme të së shkuarës me të gjithë kapacitetin për të ëndërruar lirisht për të ardhmen. Nga pikëpamja e zgjidhjes, është absolutisht një zgjidhje që Viny e tha pak me shaka, ne themi shakaja është gjysma e së vërtetës, por në këtë rast besoj se është plotësisht e vërtetë që e bën Tiranën, në këtë rast e bën piramidën, shumë më atraktive se godina me shkallë në New York.”

ERTV Live😊: COD, Kryeministria – Piramida e botës së re digjitale👍 Publiée par Edi Rama sur Jeudi 25 avril 2019

Rama tha ky projekt, këtij simboli të diktaturës dhe të pushtetit të një njeriu mbi të tjerët, i jep fuqinë e simbolit të pushtetit të çdo njeriu në një kohë të re. “Faktikisht, nga një godinë e ndërtuar për të sjellë në rresht të gjithë njerëzit që të adhuronin diktaturën dhe diktatorin, kthehet në një godinë që i sjell në tufa njerëzit për të celebruar lirinë, jetën dhe ngjitjen drejt qiellit të secilit. Brenda Piramida do të ketë një program që do të zgjidhë përfundimisht dilemën se çfarë do të bëjë për të ardhmen kjo godinë, një program që falë bashkëpunimit me fondin shqiptaro amerikan dhe bashkëpunimit me Vinin do t’i japim mundësi të rinjve të lidhen në mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe të strukturuar me botën e teknologjisë së re. Pra do të jetë një piramidë e botës së re digjitale.”

Rama tha se Piramida e rrjetëzuar do të jetë gati në Qershor 2020.

“Tani nuk na mbetet vetëm se të presim përfundimin e këtij projekti, i cili sipas Lali Erit nis në Qershor dhe përfundon 12 muaj nga ky Qershor. Këto janë afatet që ka vënë kryetari i Bashkisë.”/tvklan.al