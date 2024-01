“Rama po e zhyt më thellë thikën”, analiza e Redi Shehut: Aksioni ekstrem i opozitës po përshpejton zullumin e mazhorancës

22:09 18/01/2024

Aksioni i opozitës dhe çfarë po organizon ajo ishte tema e diskutimit këtë të enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan. I ftuar ishte edhe Redi Shehu, i cili bëri një analizë të aksionit të PD-së në parlament. Sipas tij, aksioni ekstrem i opozitës po ndihmon Ramën që të përshpejtojë zullumet e mazhorancës.

Redi Shehu: Në fakt opozita duhet të bëjë krejt të kundërtën. Opozita së pari duhet të ndërtojë sistemin i cili duhet të përballet me sistemin e mazhorancës. Këtu kemi të bëjmë me sistemin. Në qoftë se opozita e konsideron vetveten si një agregat i cili vetëm sa e përkeqëson situatën politike në vend, atëherë nuk është duke bërë detyrën e saj. Zoti Bardhi tha ne e penguam thikën e zotit Rama që të zhytej më thellë. Në fakt zoti Rama thikën po zhyt më thellë dhe më shpejt duke u bazuar pikërisht në këto aksione sepse duke analizuar çfarë ka ndodhur që kur ka filluar aksioni opozitar, pra në momentin kur ju keni ekstremizuar situatën, ligjet janë kaluar më shpejt, pa debat, pa projektligje. Mazhoranca ka sharruar edhe më tepër në zullumin e saj duke përdorur pikërisht alibinë tuaj. Unë shpesh e kam menduar këtë që për mazhorancën nuk do të kishte asnjë problem të provonte 4 komisionet, a 7 a 8 se nuk ka problem, sepse në historinë e politikës sonë komisionet mund të kenë pasur ndonjë nuancë opozitarizmi, por në thelb nuk e ka ndryshuar situatën. Unë besoj se zoti Rama e ka bërë këtë pikërisht për ta provokuar opozitën për ta shfaqur në ekstremin e vet në mënyrë që më vonë të mund ta përdorte si alibi për të përshpejtuar gjërat. Ne ndodhemi në këtë pikën ku jemi siç ishim në kohën e braktisjes së parlamentit, ku një akt ekstrem prodhoi opozitën e korporatave dhe u aprovuan ligje shpejt e bukur. Në të njëjtën formë je dhe tani ku kjo formë destruktivizmi dhe dhune po përshpejton komisionet me Zoom dhe me radhë. Pra opozita jo vetëm që nuk po e frenon dorën me thikë të Edi Ramës, por po e përshpejton nguljen sa më thellë në plagën e saj. Problemi është ky që unë kam frikë më tepër që aleatin më të madh që opozitat kanë, sidomos në Shqipëria po rajonin tonë që janë ndërkombëtarët, të cilët kanë ndërhyrë shpesh në raport me arrogancën e mazhorancave duke u bërë palë me opozitat duke ndihmuar proceset demokratike në Shqipëri, unë kam frikë se ju nuk e keni këtë dhe duke mos e pasur këtë i gjithë aksioni juaj ekstrem apo i dhunshëm, që në parim është i drejtë, por forma me të cilën ju këtë të drejtë doni ta aplikoni, ju përshpejtoni zullumin e mazhorancës./tvklan.al