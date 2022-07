Rama: Po merr formë pista e aeroportit të Vlorës

Shpërndaje







18:43 31/07/2022

Kreu i qeverisë publikon pamje në rrjetet sociale

Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjen e pistës së Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës, që sipas tij ka marrë formë.

Aeroporti Ndërkombëtar i Vlorës është një nga veprat më të mëdha që është projektuar për të akomoduar të gjitha fluturimet kudo në botë dhe ato transoqeanike, që deri më sot nuk janë ofruar nga vendi ynë për shkak të pistës jo të përshtatshme në aeroportin e Rinasit.

Sipas të dhënave të projektit, aeroporti do të shtrihet në një sipërfaqe prej 297 hektarësh. Nga këto 16.000 m2 do të jetë zona e terminalit të pasagjerëve.

Kategoria e aeroportit do të jetë 4E, që do të thotë se plotëson kushtet për avionë të mëdhenj.

Aeroporti i Vlorës do të presë udhëtime të drejtpërdrejta edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ky investim pritet që të hapë 1 mijë vende pune të reja, të ulë çmimet e biletave për shqiptarët dhe ta kthejë Vlorën në portën më të rëndësishme turistike të rajonit.

Në një sipërfaqe prej 309 hektaresh, në Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës vijon puna për të përmbyllur fazën e parë të punimeve.

“Faza e parë e punimeve apo ajo e gërmimeve në Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës është drejt fundit. Puna më e madhe është përqëndruar tek pista e aeroportit, me një sipërfaqe prej 3.2 kilometrash”

“Punimet e gërmimit janë kryer pothuajse në 90%. Për sa i përket pistës dhe tani aty ka përfunduar gërmimi dhe jemi në fazën e mbushjes dhe shtrimit me gjeotekstil. Po bëhet hapja e vendqëndrimit të avionëve dhe po punojmë me rrethimin e aeroportit”

Prej muajit shtator do të nisë edhe faza e dytë e punimeve, që lidhet me ndertimin e godinave të aeroportit.

“Pjesa e ndërtesave përfshin terminalin e pasagjerëve, kullën e kontrollit, godinën e zjarrfikëses, cargoterminalin, hangarin e riparimit të avioneve dhe godinen e administratës. Behet fjalë për rreth 34 mijë metër katrorë ndërtim”

Pista prej 3,2 kilometrash do të jetë më e gjata në Shqipëri, e po sipas projektit mbulesa e sipërme e terminalit do të realizohet me panele diellore.

“Në fazën e parë ndërtohen 13 vendqëndrime të avioneve ku përfshihen vendqendrimet e terminalit të pasagjerëve, vendqendrimet për kargoterminalin, dhe vendqendrimin për hangarin e riparimit të avioneve”.

Në një distancë prej 10 kilometrash nga qyteti i Vlorës, ky aeroport do të shërbeje si porta hyrëse në jugun e Shqipërisë. Kontrata për dorëzimin e veprës nga konçensionari, që do të kushtojë 104 milionë euro, pritet të bëhet në prilli të vitit 2024 dhe nisja e fluturimeve parashikohet në 2025-ën. / Tv Klan