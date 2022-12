Rama: Po punojmë që universitetet shqiptare të njihen nga BE

23:19 05/12/2022

Vlerëson Universitetin e Mjekësisë për thithjen e fondeve

I pranishëm në 70 vjetorin e krijimit të Universitetit të Mjekësisë në Tiranë, Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se pjesë e diskutimeve në Samitin e BE-së do të jetë edhe pranimi i universiteteve shqiptare e të rajonit në sistemin e arsimit të lartë në BE.

“Do të jetë pjesë edhe e diskutimeve të nesërme në Samitin e BE dhe Ballkanit Perëndimor që universitetet tona, të vendit tonë dhe gjithë rajonit të pranohen në sistemin e IAL-së të Bashkimit Europian, do të jetë një fitore shumë e madhe, do të jetë një autostradë e re që do të hapet përpara institucioneve tona të arsimit të lartë”.

Instituti i lartë mjekësor për Ramën shërben si një shembull sesi shkohet përpara përmes iniciativave dhe jo domosdoshmërisht duke kërkuar çdo gjë nga qeveria.

“Universiteti i Mjekësisë në Tiranë është i pari në renditjen për fondet e përthithura nga programet e BE dhe ky është një ogur shumë i mire për të nesërmen sepse ndërkohë që ne po bëjmë të gjitha përpjekjet për të rritur bazën e financimeve të mundshme për institucionet tona IAL nga Bashkimit Europian, është e domosdoshme që IAL-të të përgjigjen dhe të krijojnë kapacitete që mund t’i thithin këto fonde.

Duke deklaruar se Universiteti i Mjekësisë është një nga me të mirë-administruarit në vend, Rama i dorëzoi “Yllin e Mirënjohjes Publike” rektorit të këtij universiteti.

