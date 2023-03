Rama: Po të kisha informacion se rusët financuan opozitën, do ia kisha përcjellë kujtdo

12:17 02/03/2023

Kryeministri i vendit Edi Rama nga foltorja e Parlamentit ka sqaruar të 14 herët që është përmendur në dosjen hetimore për “McGonigal”.

Rama është ndalur tek hera e 11-të që është përmendur në aktakuzë lidhur me çështjen e financimit me para ruse Partinë Demokratike në 2017-ën.

Kryeministri Rama thotë se as ai dhe as zyra e tij nuk kishte asnjë informacion për çështjen e financimit me para ruse të PD-së në 2017-ën sepse në të kundërt, thekson Rama do të ia kishte përcjellë kujtdo që të mundej.

Edi Rama: Hera e njëmbëdhjetë, pika 40, faqja 9.

Po, bëni një Komision Hetimor dhe për Marc Rutte se në restorant e kam takuar.

“Person A had received the information from the Office of the Prime Minister of Albania”.

Këtu do ndaloj pak se kjo është e rëndësishme. Këtu bëhet fjalë për informacionin që aktakuza thotë se personi A ka marrë nga zyra ime lidhur me skandalin e financimit rus të Partisë Demokratike. Koha së cilës i referohet ky moment përkon me ditët pasi skandali kishte dalë në media këtu dhe unë apo zyra ime, dëgjojeni mirë këtë se është shumë e rëndësishme, duhet ta dëgjojnë të gjithë shqiptarët edhe demokratët, nuk kishim asgjë tjetër lidhur me këtë përveç informacioneve të dala në media se po t’i kishim, si do i mbanim të fshehura? Për çfarë, për të mbrojtur Lulin? Apo për të mbrojtur tutorin e Lulit, se Luli nuk i merrte vetë paratë ruse, lërë se ç’thotë tutori që nuk dija gjë.

Nga ana tjetër, e kam thënë dhe e përsëris, që po të kisha patur çfarëdo informacioni, më shumë se ato që dolën në media, për faktin e tmerrshëm që rusët financonin opozitën më të madhe të këtij vendi për të rrëzuar qeverinë, do t’ia kisha përcjellë kujtdo që të mundja, pa asnjë diskutim, nga organizatat partnerë të ndjeshme për këto çështje dhe FBI-së patjetër, të parës fare.

Problem për vendin do ishte e kundërta, që unë të kisha informacion që rusët hidhnin para për birra dhe këndimin e himnit tek çadra poshtë dritares sime për të rrëzuar qeverinë dhe të mos tregoja.

Tani, më falni por sinqerisht unë nuk e kuptoj mirë se ku doni të dilni me këtë, se dëgjova që dhe ai, artisti Lulzim ishte zgjuar një çast nga gjumi i dimrit dhe kishte bërtitur “Doli e vërteta”.

Cila e vërtetë doli? Që paratë i kanë dhënë 500 fantazma shqiptaro-amerikane në diasporë për të shembur komunizmin në Shqipëri me çadrën dhe rusët i kam shpikur unë? I kam shpikur unë përmes një informacioni disinformues që përmes dikujt nga zyra ime i është dhënë personit A nga Tropoja, i cili ia kaluar personit C nga New York-u, që nga ana e tij ia kaluar Departamentit të Drejtësisë Amerikane, përmes të cilit i është kaluar drejtuesve të FBI-së, të cilët ia kanë kaluar pastaj të zbardhur CIA-s, e cila e ka publikuar në raportin e saj se Partia Demokratike, së bashku me një parti tjetër në Maqedoninë e Veriut, një parti tjetër në Mal të Zi, një parti tjetër në Bosnje financohen nga paratë ruse për të destabilizuar. Është në raportin e CIA-s.

Kjo është e vërteta që doli sipas jush apo edhe rusin që e ka emrin të shënuar dhe mbiemrin të shënuar në regjistrat e thesarit amerikan, si i paguar, e ka deklaruar vetë, “Kam paguar për të ndihmuar PD-në”. E shpika unë atë te studio e qeramikave të shtunën kur ju ishit në revolucion me 100 mijë veta dhe unë isha fshehur aty e unë po bëja një matrioshkë ruse me dinamit brenda dhe e nisa në Washington që me telekomandën time ta hedhë në erë?/tvklan.al