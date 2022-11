Rama: Porti i Durrësit do të ndërtohet

19:51 16/11/2022

“Opozita kërkon destabilizim për interes të Kremlinit”

Rama ju rikthye turit të ri paraelektoral dhe po ashtu çështjes së financimeve ruse për Partinë Demokratike, por dhe një tjetër force opozitare pa dhënë emrin e saj.

Por ndërsa kupton arsyet përse opozita ka pranuar të destabilizojë vendin duke zbatuar interesat e Kremlinit në Tiranë, ajo që thotë që s’kupton janë njerëzit që i shkojnë pas këtyre forcave anti-shqiptare.

“Por të gjendesh përpara faktesh aq tronditëse dhe aq domethënëse sa shpërblimi financiar nga të huaj jo dashamirës ndaj vendit për të ngatërruar vendin tënd dhe të vazhdosh të besosh ose të ndjekësh verbërisht ata që arrijnë deri këtu, kjo është në pikëpyetje shumë të madhe çfarë do të thotë të jesh shqiptar”.

Gjatë takimeve në Berat, Rama u ndal edhe tek debatet dhe akuzat e opozitës për Portin e Durrësit, duke e cilësuar atë si një portë e re për zhvillimin e turizmit dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

“Porti ekzistues i Durrësit është njësoj në të gjitha aspektet siç ishte stadiumi kombëtar në Tiranë që nuk pranonte të luante asnjë skuadër e huaj më. Dhe një port tregtar i përmasave që ne duam dhe duhet të ketë që është kthyer sot në një nyje strategjike në kontekstin e ri, duke përpunuar volume shumë më të mëdha është një vlerë e shtuar por është njëkohësisht një vepër që nuk mund të ndërtohet në mes të qytetit në të gjitha rastet. Ajo që bëjmë ne sot në vitin 2022 është ajo që kanë bërë të tjera qytete që janë kthyer në histori të mëdha suksesi në Mesdhe. Arsyeja pse të gjithë duhet ta shikojnë çfarë po ndodh sot dhe duhet ta ndjekin këtë luftë barbare të atyre të mallkimit të 1912 është për të kuptuar se çfarë janë në gjendje këta t’i bëjnë çdo shqiptari që do ta shikojë mirë këtë vend. Sepse ajo që do bëjmë në Durrës do impaktojë jetën e çdo shqiptari. Aty është një vijë e thellë ndarëse mes atyre që janë krenar për këtë vend dhe duan që këtë vend ta bëjnë gjithmonë e më shumë një arsye të tjerët të jenë gjithmonë e më krenar dhe atyre që e duan këtë vend në koshin e plehrave në rast se nuk e kanë për vete. Nuk diskutohet që ne do ta bëjmë portin turistik të Durrësit”.

Në Berat, Kryeministrit nuk la pa përmendur edhe emigrantët shqiptarë në Londër, për të cilët u shpreh se nuk do pranojë kurrë që ata të trajtohen si qytetarë të dorës së dytë.

Duke pranuar fenomenin e largimit të shqiptarëve, Rama tha se të thuash se do shkoj në një vend tjetër se këtu nuk ka vend pune, kjo sipas tij, nuk është e vërtetë.

