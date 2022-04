Rama: Presidenti i ri, jo nga grupi parlamentar i PS

20:02 27/04/2022

“Nuk bëjmë negociata me përfaqësues të botës së përtejme në politikë”

Kryeministri Edi Rama thotë se Presidenti i ri i Republikës nuk do të jetë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Duke folur pas mbledhjes së Kryesisë së PS, Rama tha se qytetarët kanë nevojë për një President unifikues.

“Republika ka nevojë për një figurë që të mishërojë normalitetin e bashkëjetesës me komunitetin dhe patjetër që e gjithë kjo bashkësi shqiptare ka nevojë për një pikë referimi dhe në fund të fundit për një shqiptar të denjë që gjithësekush do donte ta konsideronte një person me të cilin e lidh një urë respekti. Nuk ka akoma një proces, kemi dëgjuar edhe raportin e bërë nga Komisioni i Posaçëm që ne kemi ngritur. Në Kryesi sot ka qenë i konsoliduar opinioni që kjo nuk është radha e një Presidenti që del nga grupi parlamentar i PS”.

Sa i përket negociatave me Partinë Demokratike dhe Komisionin e Rithemelimit, Kryeministri Rama tregoi të ashtuquajturat “vija të kuqe”.

“Është shumë e qartë vija e kuqe për ne, ne nuk bëjmë asnjë negociatë dhe nuk kemi asnjë komunikim për të bërë në funksion të të ardhmes me atë që në funksion të politikës është përfaqësues i botës së përtejme. Me botën e përtejme Partia Socialiste nuk ka asnjë lidhje, sa herë do na jepet mundësia do t’u themi të gjithë atyre që gabimisht kujtojnë se përfaqësuesi i botës së përtejme është akoma gjallë se gjallimi i tij fizik është diçka tjetër dhe gjallesa politike është diçka krejt tjetër”, u shpreh Kryeministri Edi Rama.

Rama: Do të kishim votuar me kënaqësi Thaçin për President, por…

Nëse Hashim Thaçi do të ishte i lirë socialistët do ta votonin atë si President. Kështu u përgjigj Kryeminsitri Edi Rama kur gazetarët i risollën në vëmendje një deklaratë të bërë kohë më parë në Kuvendin e Kosovës për një president të përbashkët.

Keni thënë disa herë që President i ardhshëm duhet të jetë një individ i cili përfaqëson më së mirë parimin e unitetit të popullit. Si i tillë mund të vijë edhe përtej territorit shqiptar ky person??

Do të ishte shumë mirë të vinte, por Kushtetuta jona ka një pengesë në këtë aspekt. Është një Kushtetutë e bërë në një kohë tjetër dhe e ka parashikuar që Presidenti i Republikës nuk mund të zgjidhet dikush që në 10 vitet e fundit nuk jeton në Shqipëri, kjo në njëfarë mënyrë e kufizon, në mos e eliminon fare, mundësinë e zgjedhjes së një presidenti që vjen nga jashtë territorit zyrtar të Republikës së Shqipërisë

Kujtoj dhe një deklaratë tuajën që keni bërë në Kuvendin e Kosovës ku jeni shprehur se ka ardhur koha për një president të përbashkët me Kosovën…

Ne do të kishim vënë Hashim Thaçin president mesiguri, edhe do të ishte një president i shkëlqyer për Shqipërinë, edhe për Kosovën dhe do ta kishim votuar me bindje dhe më kënaqësinë më të madhe, por fatkeqësisht Hashim Thaçi nuk është i pranishëm për momentin në jetën e bashkësisë shqiptare si një qytetar i lirë, sepse ndaj tij po zhvillohet një proces i cili mos më bëni ta them se çfarë procesi është…/tvklan.al