Rama pret ambasadorët: 2024, viti i arritjeve për Shqipërinë

17:31 21/12/2023

Kryeministri: Mirënjohës BE-së për mbështetjen, Shqipëria si Europë e Ballkanit

Me një darkë të veçantë, jo shumë larg Tiranës Edi Rama priti ambasadorët në Shqipëri, ashtu si tashmë është bërë traditë.

Në fjalën e tij, kryeministri përcolli një sërë falenderimesh për bashkëpunimin me trupën diplomatike përgjatë vitit 2023, por specifikisht për Bashkimin Europian.

“Nuk mund të jem më krenar se kaq për miqësinë që kemi ushqyer dhe nuk i falenderoj dot mjaftueshëm miqtë tanë të Bashkimit Europian për mbështetjen gjithnjë e më të fortë që po marrim prej tyre”.

Kreu i qeverisë shqiptare, bëri një bilanc të arritjeve të Shqipërisë gjatë këtij vitit, por edhe çfarë e pret në 2024-ën.

“Bumi turistik do të ndiqet në vitin 2024 nga një histori më e madhe suksesi që do të hapë një kapitull të ri të mbi 10 milion turistëve. Vitit 2024 do të hyjë si viti me buxhetin më të ulët publik qëkur morëm detyrën, falë përmirësimeve që jemi përgatitur të bëjmë në mbledhjen e taksave. Këtë vit që vjen, do të marrim lajmin e madh që të gjithë presim nga eksplorimet në Shpirag, dhe që më në fund tregtarët botërisht të njohur hollandez të flasin e të mos vazhdojnë të mbajnë për vete sekretin e eksplorimit të madh.”

Kryeministri Rama përcolli një mesazh edhe për situatën në Palestinë dhe Ukrainë.

“Është detyra ime dhe sinqerisht detyra e gjithsecilit, për të mos heshtur për këtë, në cdo rast të mundshëm teksa po ndodh një shkatërrim i përmasave monumentale, në sytë e mbarë botës. Pa lëvizur asnjë grimë nga qendrimi i prerë se nuk ka vend për Hamasin, dhe të ngjashmit e tij. Uroj që viti i ri të sjellë dritën e paqes edhe për Ukrainën, që kanë vazhduar luftën kundër një agresori të pamëshirshëm.”

Kreu i qeverisë shqiptare, pati një falendrim special për ambasadorët e rinj në Shqipëri, që morën detyrën përgjatë 2023-it.

