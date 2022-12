Rama pret krerët e BE të mbërritur në Tiranë

23:39 05/12/2022

Inspekton ambientet ku do mbahet samiti

Kryeministri Rama pa vetë nga afër ambientet ku të martën do të mbahet samiti i liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor.

Kreu i qeverisë shqiptare vizitoi sallën ku do të priten krerët e BE-së dhe më pas sallën ku do të mbahet samiti. Ai vlerësoi punën e bërë dhe u shpreh se gjithçka është gati për të mikpritur Bashkimin Europian në Shqipëri. Rama pa edhe ambientet pranë Pallatit të Kongreseve ku do të akomodohen gazetarët që do të ndjekin samitin.

Mbrëmjen e së hënës ai ka shtuar një darkë informale për liderët që kanë mbërritur në Tiranë që një ditë para samitit. Mësohet se pjesë e saj ishin kreu i Këshillit Europian, Çarls Mishel, komisioneri për zgjerimin Oliver Varheji si dhe krerët e shteteve të Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Bosnje Hercegovinës, Bullgarisë, Qipros, Hungarisë, Kroacisë, Portugalisë, etj.

