Rama pret në takim Presidentin polak

15:58 11/05/2023

Kryeministri Edi Rama ka pritur në një takim Presidentin e Polonisë Andrzej Duda.

Takimi është zhvilluar në ambientet e Kryeministrisë në kuadër të vizitës zyrtare që Presidenti Duda po zhvillon në vendin tonë.

Kreu i shtetit të Polonisë erdhi në vendin tonë me ftesë të homologut Bajram Begaj. Në takimin me kreun e shtetit shqiptar, Presidenti i Polonisë shprehu mbështetjen për integrimin e Shqipërisë në BE. /tvklan.al