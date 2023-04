Rama prezanton Pjerin Ndreun në Lezhë

Shpërndaje







19:35 13/04/2023

“Mos shikoni nga 2 hijet e së shkuarës”

Kryesocialisti Edi Rama u kërkoi lezhianëve të votëbesojnë për një mandat tjetër Pjerin Nderun në krye të Bashkisë në 14 Maj.

“Nuk ka për ta pasur Lezha për shumë vite një kryetar bashkie si Pjerin Ndreu. Nuk ka për ta pasur. Kush ka pasur vëmendje dhe kush ka sy për të parë e sheh dallimin e madh mes Lezhës dje dhe Lezhës sot”.

Rivalin e Ndreut tha se nuk e njeh, por nuk e sheh si alternativë për qytetin.

“Me një njeri që pa PIN dhe pa bateri, se pa baterinë e qeverisë, ku, si do ta karikojë telefonin ai. Se mirë PIN-in s’e gjen dot, po do ketë dhe telefonin e fikur. Çfarë do bëjë ai për ju?”

Votën për Sali Berishën dhe Ilir Metën në 14 Maj e konsideroi një gabim të madh.

“I pari i tyre që vjen vërdallë me një vulë në Lule të ballit si person non grata, edhe ju premton shqiptarëve çudira që nuk i bëri kur s’kishte as damkën. Bashkë me atë tjetrin, dy hije që janë turp për Shqipërinë që i ka akoma nëpër këmbë. Dhe që duan të kapin ça t’kapin, bashki këtu e bashki atje, një copë Shqipërie këtu, një copë Shqipërie atje, për komplet hallin e tyre”.

Vetë Ndreu tha se Lezha duhet të çojë përpara projektet e zhvillimit.

“Ne kemi etje në Lezhë që të ecim akoma më para, e ta zhvillojmë akoma më shumë këtë qytet të bukur dhe t’i japim më shumë jetë këtij qyteti i cili fatkeqësisht ka qenë në një ngecje të frikshme prej vitesh”.

Edhe këtu mbyllja e ceremonisë u bë duke mbjellë pemë të reja.

Tv Klan