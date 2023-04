Rama prezanton planin e pagave në Arsim

19:38 04/04/2023

“Mësuesit e shkollës së mesme do paguhen 106,800 Lekë”

Pas punonjësve të administratës së Kryeministrisë, ishte radha e mësuesve të mësonin nga kryeministri Edi Rama planin që qeveria ka bërë gati për rritjen e pagave të tyre. Gjatë një takimi që pati me arsimtarë të Tiranës, Rama tha se plani me dy hapa parashikon që pagat e mësuesve të kenë një rritje të ndjeshme në raport me ato që janë sot.

“Paga juaj do të kapërcejë në një tjetër nivel. Pra nëse sot që flasim rritja mujore do të jetë mes 3500 për mësuesit e shkollës 9-vjeçare, 3843 për të mesme dhe deri në 5800 për drejtuesit që të bërtasin më shumë, tek rritja e përgjithshme, mësuesit në shkollën 9-vjeçare do të kenë një pagë 95.550. Mësuesit në shkollën e mesme do e kenë 106,800 Lekë. Këto janë bazat pastaj ka sipas vjetërsisë e kualifikimeve që variojnë por ky është niveli i pagës së mësuesve”.

Ai tha se rritja e pagave do të rrisë efektivitetin në punë.

“Jemi në një fazë të re, e rëndësishme është që të rrisim pagat aq ndjeshëm, por do të ulim borxhin publik, pra nuk është një rritje që merret me borxh dhe të jeni të bindur që kjo rritje pagash do sjellë më shumë motivim dhe përkushtim për punën e të gjithëve.

Ai ftoi edhe një herë sektorin privat që të ndjek shembullin e qeverisë.

“Dhe privati do duhet të rishikojë punën e tij.

Kreu i qeverisë nënvizoi se rritja do të ndodhë brenda harkut kohor të një viti, deri në Prillin e vitit të ardhshëm.

