Rama prezanton strategjinë për rininë

Shpërndaje







23:21 19/11/2021

Laboratorë të rinj për mësimet e teknologjisë, investime në palestra

Gjatë një takimi me gjimnazistë për të diskutuar rreth stratëgjisë së re kombëtare për Rininë, Kryeministri Edi Rama tha se prijoritet në buxhetin e vitit të arshëm do të ketë investimi në laboratorët e informatikës.



Edi Rama:“Jemi duke punuar që të bëjmë gati për vitin e ardhëm shkollor, një sistem tjetër mësimi të informatikës, duke ju vënë në dispozicion mësuesit më të mirë. Do të ndryshojmë kurrikulën e informatikës, për të cilën kemi nisur punën”.



Dhe për të treguar rëndësinë e teknologjisë së informacionit në kohën që jetojmë, Rama mori shembullin e një gjimnazisteje nga Durrësi.





Edi Rama:“Jeton ne Durrës, prej 2 vitesh punon në Poloni pa lëvizur nga shtëpia, dhe të jeni të bindur se paguhet më mirë se mësuesit që ka në shkollë”.

Rama tha se një fond i veçantë është përcaktuar për klubet vullnetare që ngrihen në shkolla, të cilat duhet të aplikojnë përmes projekteve.





Edi Rama:“Nëse ka grupe në shkolla për zeje për pikturë, me këtë fond këto klube do të marrin mbështjeje, nëse bëjnë një projekt të besueshëm”.



Një tjetër prijoritet sipas Kryeministrit do të jetë investimi në palestrat e shkollave.



Klan News