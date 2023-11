Rama prezanton talentet në fushën e kreativitetit

16:04 18/11/2023

“Në 2024 organizojmë event të Vogue në Shqipëri”

Të ftuarat e tij në podkastin e radhës ishin 4 vajza të talentuara në fushën e kreativitetit, të cilat Edi Rama tha se ndihej i privilegjuar që i prezantonte në episodin e tij të 10.

“Jam i rrethuar si asnjëherë më parë me 4 vajza të talentuara të fushës së kreativitetit, të krijimtarisë: dizajn, arkitekturë, por më shumë se kaq, përmes dizajnit dhe arkitekturës dhe çmime të fituara nëpër kompeticione, risi në treg, ide, produkte inovative, energji e madhe diellore”, tha Rama.

Pavarësisht qasjes sociale të këtij formati, sërish nuk arriti t’i shpëtojë batutave me karakter politik.

“Djathtas pak më mbarë është iluzion. Majtas pak më mbarë, është shpresë. Dakord. Po e fillojmë djathtas, mbase më për mbarë dhe po e fillojmë nga ty”, tha ai.

Vajza: Fiks e djathta. Përshëndetje! Faleminderit!

Kryeministri Edi Rama: E djathta që rri majtas është fiks.

Në bashkëbisedimin e gjatë, Rama paralajmëroi se eventet e alta modës do jenë një realitet edhe për Tiranën e vitit të ardhshëm.

“Ne kemi në plan të organizojmë vitin e ardhshëm një event me Vogue. Vogue Italia, ata bëjnë çdo vit evente, një event te madh në rrugë, këtë vit ishin në New York, vitin tjetër do ta bëjnë në Tiranë për të prezantuar një numër stilistesh edhe do të sjellin një numër modelesh nga Italia. Por, gjëja që ne po përpiqemi të bëjmë është diçka pak më të gjerë se kaq.“

Kryeministri s’e fshehu interesin për punët krijuese të vajzave, ku si artist pëlqimin e dha veçanërisht për njërën prej tyre.

“Ju bëni ato qilimat ekstravagantë që më pëlqejnë mua”!

