Rama: Prisni zhvillime të tjera për lobimin rus në PD

15:42 17/09/2022

“Do bëhet transparencë për spiunin I.M”

Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar të tjera zhvillime lidhur me lobimin rus në Partinë Demokratike, në kohën kur kjo forcë politike drejtohej nga Lulzim Basha. Në një komunikim online, Rama iu kundërpërgjigj akuzave të ish-kryeministrit Berisha se ka mbyllur dosjen e Bashës në gjykatë.

“A nuk është i njëjti që e mohoi me forcë financimin rus në PD, që i vuri gjoksin dhe e mbrojti me patos Lulzim Bashën. Është simbol i llumit njerëzor në jetën e shqiptarëve, në historinë e Shqipërisë. Nuk është vetëm kjo, shumë shpejt do të habiteni edhe për çështje të tjera që janë aty dhe ulërasin. Dhe pastaj do të vini dhe të na thoni ke ndonjë gisht ti me mbylljen.”

Prerazi mohoi çdo formë lobimi rus në Partinë Socialiste, duke komentuar edhe lidhjen e tij me ish- agjentin e FBI-së Charles McGonigal, i cili po përballet me drejtësinë amerikane për lidhje me Moskën.

“PS financime ruse? Nga? Askush prej një mase të madhe përveç PS nuk ka marrë përsipër që të thellohet në këtë drejtim. Cilët rus të mitë? Shefi kundër terrorit i FBI-së ka qenë dhe është miku im. Nëse ai ka një çështje të tijën me drejtësinë në SHBA është çështja e tij. Lëreni të flasë drejtësia në SHBA, nuk bëhet drejtësia kështu”.

I vendosur tha se ishte për t’i shkuar deri në fund transparencës për të shkuarën e ish-Presidentit Meta, si ish-bashkëpunëtor i Sigurimit të Shtetit.

“Nuk mund të lihet pa u bërë transparente. Është çështja e një shtetasi I.M., spiun i sigurimit, një profil që krijon dyshimin se pas tij qëndron ish-Presidenti. Kjo tregon një adresim. Në ligj thuhet se kush është kontrolluar nga ish-komisioni Bezhani, nuk mund të rikontrollohet. Mund të jetë vendosur me qëllim. Nuk është çështja e u kujtuam ne vonë apo na është bërë hall. Zotëria është një hall i madh i Shqipërisë.”

Gjatë u ndal edhe tek agresioni kibernetik iranian, duke konfirmuar se nuk u arrit qëllimi për të shkatërruar pa kthim sistemet tona online.

“Sulmi nuk e ka arritur qëllimin, dëmet janë shumë më të lehta sesa shkalla e agresivitetit. Sistemet janë kthyer në punë, të dhënat janë irrelevante sa i përket sensivitetit të tyre.”

Garantoi se nuk do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike, pavarësisht rritjes së çmimit për të gjithë ata konsumatorë që tejkalojnë 800 kilovat energji.

“Mbi 800 kilovat u vendos me logjikën se deri aty mund të plotësohen të gjitha nevojat për konsumin shtëpiak, në kushtet kur s’ka kufizime energjie. Ne kemi vendosur dy gjëra: të mbrojmë çmimin nga rritja për konsumatorët familjarë dhe biznesin e vogël dhe e dyta të mos kufizojmë energjinë elektrike.”

Përgjigje i dha edhe akuzave të opozitës për ndotje të gjirit të Vlorës përmes dy anijeve që do të prodhojnë energji elektrike nga 1 Janari.

“Jo vijnë nga Bangladeshi jo do helmojnë Vlorën, ato janë pronë e kompanisë amerikane. Ne kemi projektin e transformimit të TEC të famshëm të Vlorës që morën miliona dhe nuk u ndez kurrë në një burim energjie me gaz të lëngshëm. 330 megvat do prodhojë vetëm ai termocentral.”

Pranoi se mbetet ende për të bërë në drejtim të rritjes së pensioneve, por tha se mundësitë i kanë lejuar qeverisë së tij që të indeksojë dy herë brenda vitit rritjen e tyre, duke mbajtur njëherazi nën kontroll inflacionin.

