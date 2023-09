Rama pritet nga Meloni me ceremoni zyrtare/ Kryeministri: Së shpejti marrëveshje me Italinë për pensionet

20:01 27/09/2023

Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij në Itali zhvilloi një takim të veçantë me homologen e tij italiane, Xhorxhia Meloni. Ai u prit me një ceremoni shtetëtore në Pallatin Kixhi, ku fillimisht u kënduan himnet e të dyja vendeve, ndërsa më pas në shoqërinë edhe të kryeministres Meloni, u bë kalimi në revistë nderi.

Më pas, të dy kryeministrat zhvilluan një takim kokë më kokë si dhe një mbledhje të përbashkët mes dy delegacioneve.

Miqësia tradicionale Shqipëri-Itali dhe vullneti për të thelluar bashkëpunimin mes dy vendeve, ku padiskutim ka një potencial të madh për të bërë shumë më tepër akoma, u rikonfirmua njëzëri nga dy kryeministrat.

Sa i përket integrimit europian të Shqipërisë, u theksua se Italia do të vijojë të mbështesë fuqishëm procesin, në të gjitha etapat e tij, ashtu si deri më tani.

Më herët, ai u prit edhe nga Zv/kryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme, Antoni Tajani pas së cilit bëri të ditur se njohja e kontributeve shoqërore për të përfituar pensionin për shqiptarët që jetojnë në Itali është një hap që Qeveria Meloni do ta hedhë shumë shpejt.

“Dua vetëm t’u them shqiptarëve që janë në Itali prej vitesh dhe kontribuojnë prej vitesh në zhvillimin e ekonomisë italiane, më në fund do të mund të ngrenë dolli për lavdinë e Republikës italiane dhe ta falënderojnë këtë qeveri sepse kjo qeveri më në fund do ta çojë deri në fund këtë nismë shumë të rëndësishme.”

Rama e Tajani bashkëdrejtuan takimin e Komitetit të Përbashkët për Investimet, Çështjet Ekonomike dhe Sociale, Shqipëri-Itali, ndersa siguruan se mes dy vendeve ka shumë fusha ku mund të ketë bashkëpunim dhe shkëmbime tregtare.

Tajani: Kemi shumë sektorë ku jemi të gatshëm të përforcojnë praninë tonë dhe të përforcojmë investimet tona duke u përfshirë në sektorin bujqësor ku sa i përket vajit dhe vullnetit për të vazhduar për të blerë produkte, vajin shqiptar. Në sektorin e peshkimit mund të punojmë edhe më shumë me investime të tjera.

Në bashkëbisedim, ata pohuan se është folur dhe për çështjen e emigracionit të paligjshëm dhe vendimet e bashkërenduara që janë marrë nga dy qeveritë.

