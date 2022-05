Rama: Proces i ri, ta fillojmë me zgjedhjen e kryetarëve në 61 bashkitë

19:19 16/05/2022

Në Këshillin Koordinues të Qarkut Tiranë, kryeministri i vendit, Edi Rama është shprehur se duhet filluar procesi i zgjedhjes së kryetarëve në 61 bashkitë dhe pastaj në të gjitha njësitë administrative.

Gjatë fjalës së tij, Rama ka theksuar se arsyeja themelore për ta zhvilluar këtë proces nuk është thjesht e natyrës organizative, por në radhë të parë e natyrës politike.

Edi Rama: E nisim këtë proces me Këshillin Koordinues të qarkut të Tiranës, besoj dhe për të shfrytëzuar këtë mundësi për të adresuar disa fjalë lidhur me procesin për të gjithë familjen tonë politikën në të gjithë Shqipërinë, është një proces i ri dhe është e domosdoshme që të bëjmë përpjekjen që askush të mos ketë ndroje të përfshihet për shkak të paragjykimit se procesi mund të mos jetë tërësisht i hapur dhe konkurrues. Qëllimi është ky që procesi të jetë i hapur dhe konkurrues, por nga e thëna në të bërë dhe këtu ka në mes një det të tërë. Në të kaluarën kemi pasur më shumë se një rast kur proceset janë mbyllur dhe kanë degraduar në riciklimin e të njëjtës gjë, posaçësisht në nivelin e organizatave. Për këtë arsye, në Kongresin e Partisë, ne morëm një vendim duke ndjekur një diskutim të lindur në Asamble dhe pastaj të bërë dhe në Kongres që ta fillojmë procesin me zgjedhjen e kryetarëve në 61 bashkitë dhe pastaj në të gjitha njësitë administrative për ta pasur këtë si fazën e parë dhe për të shkuar pastaj në të gjitha ata organizata kur zgjedhjet nuk janë zhvilluar apo janë zhvilluar pa përmbushur kriteret e vendosura.

Arsyeja themelore për ta zhvilluar këtë proces nuk është thjesht e natyrës organizative, por në radhë të parë e natyrës politike. E kemi bërë këtë diskutim shpesh me njëri-tjetrin. Për mua është një shqetësim, i cili duhet adresuar nga lidershipi i partisë në të gjithë territorin sepse nuk duhet lënë në asnjë mënyrë që kryetarët e partisë në territor të jenë persona të papolitizuar ashtu siç duhet, puna e të cilëve fokusohet thuajse tërësisht në çështje të natyrës administrative, ku pothuajse vendin kryesor e zë trajtimi i ankesave të njërit e tjetrit jam një punë, s’jam në punë, kush u fut në punë e kush do të futet në punë e kështu me radhë. Kjo është një pasojë e një periudhe të gjatë kohe që ne e kemi trashëguar, por e cila duhet adresuar./tvklan.al