Rama: PS duhet ta kalojë gjallë a vdekur sprovën për drejtësinë

18:16 04/09/2023

Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në Asamblenë Kombëtare u ndal edhe tek drejtësia e re. E teksa u shpreh se organet e reja të drejtësisë mund të bëjnë gabime sepse janë duke u rritur, për forcën politike që kryeson, u shpreh se nëse bëjnë gabime nuk iu falet.

“Atyre iu falet ndërsa ne nuk mundet, nuk duhet dhe sa do të jem unë këtu nuk do të bëjmë gabimin që do t’u tregojmë organeve të drejtësisë se çfarë duhet të bëjnë. Kjo është e pafalshme”, u shpreh kreu i Partisë Socialiste.

Rama theksoi se Partia Socialiste duhet ta kalojë patjetër sprovën për drejtësinë e re. Sipas tij, nga PS duhet të hidhet zjarr për të ngrohur vatrën e sapo ndezur të një Shqipërie, shtet demokratik i të drejtës.

“Nëse do bënim këtë faj, rirënien në mëkatin e tmerrshëm historik të futjes së kthetrave në organet e drejtësisë do asgjesonim krijesën që e lindi besnikëria ndaj vizionit të Shqipërisë europiane. Me një fjali të vetme, të diskutosh këtë, do të thotë të diskutosh nëse do duhet ta varrosim, apo nuk duhet ta varrosim me duart tona, këtë, Partinë Socialiste të Shqipërisë, tek e cila është investuar prej 10 vitesh besimi i shqiptarëve që këta mund t’i japin Shqipërisë fuqinë e munguar historikisht të drejtësisë. Ky vend për t’u bërë më në fund shteti dinjitoz i së drejtës që nuk u bë kurrë sepse u ngatërruan qëllimet e shpallura dhe të përbashkëta me të pathënat dhe të përveçme nga pikërisht ata që folën 100 e kusur vite për drejtësi dhe 100 e kusur vite e kthyen shtetin në top për interesat e tyre duke bërë që të sundojë padrejtësia, ndërsa populli në mish për topin e tyre, patjetër që nuk bëhet sa hap e mbyll sytë. Patjetër që nuk mjaftojnë 10 vjet, patjetër që nuk mjaftojnë as 5 e as 10 të tjera. Por patjetër, kjo parti duhet ta kalojë me se s’bën, gjallë apo vdekur, në këmbë apo përtokë këtë sprovë zjarri për drejtësinë. Ndërsa kjo parti duhet të hidhet në zjarr për suksesin me çdo çmim të kësaj sprove. Jo për të shpëtuar nga zjarri tanët, që duhet të përballen me drejtësinë, se ata mund të jenë tuajt, se të mitë nuk janë. Pse tanët? Tanët kujt? Por duhet të hidhet zjarr kjo parti për ta ngrohur me këtë zjarr një vatër të sapo ndezur drejtësie dhe një vatër të sapo ndezur të një Shqipërie, shtet demokratik i të drejtës”, u shpreh Rama.

Të pranishmëve në asamble u kërkoi që ta lënë SPAK-un që të bëjë punën e vet.

“Lëreni SPAK-un të bëjë punën e vet e bëni punën tuaj. Falenderojeni këtë popull e këtë parti çdo mëngjes sapo hapni mundësinë për privilegjin e të qenit në një rreth kaq të vogël të zgjedhurish të këtij populli e kësaj partie. Kur e shikoni këtë grushtin këtu, mos e shikoni si vazo, me një trëndafil që të zbukurojë sallën, por mendoni pak, për të gjithë ata dhe ato që dhanë jetën në luftë, e dhanë jetën realisht me fjalë dhe me vepra, fizikisht, jo siç jepet jeta në foltoren e parlamentit. Për çfarë e dhanë jetën? Për një Shqipëri të drejtë pra”, u shpreh Rama. /tvklan.al