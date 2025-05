Për çështje fati apo besëtytnie, Edi Rama u rikthye në të njëjtin lokal, në të njëjtën tavolinë në Kuç të Vlorës për të nënshkruar ashtu si në 2021, atë që e quan memorandum ku janë të shkruara mandatet që socialistet projektojnë të marrin në 11 Maj.

“Është ekskluzive e Kuçit. Vetëm në Kuç, nga Kuçi mund të marrim vesh ndonjë gjë se nga media s’marrim vesh gjë thonë”, shpreh Rama.

Ambicia për mandatin e katërt është edhe më e madhe se karriget që socialistët kanë aktualisht në parlament.

“74 nuk lëviz. Tani minimumi është 1 në Dibër plus, 1 në Shkodër plus, 1 në Fier plus dhe 1 në Elbasan plus. Ky është minimumi, nën 78 nuk bie PS. Ore ne mund të vemë sa të duam. Domethënë kjo është 100% njëherë. Këtu je i me 50%. Këto janë të mundshme. Në këtë do lëvizi mes kësaj. Në këndvështrimin tim nuk do jetë as kjo, as kjo, do jetë diçka midis”, tha Rama.

Pasi e firmosën të gjithë të pranishmit memorandumin, ashtu si ai i pari, do të vendoset në kornizë në murin e lokalit, arsye që pronari i tij thotë se i janë shtuar dhe klientët.

Tv Klan