Rama fton në Kuvend 3 banorë të “5 Majit” për të biseduar

10:16 10/02/2022

Kryeministri Edi Rama u prit në Kuvend këtë të enjte me një protestë nga banorët e “5 Majit”. Kreu i qeverisë nuk iu shmang dhe preferoi t’i takonte ata për të zgjedhur një përfaqësi, të cilën e ftoi që të futej brenda në Kuvend për të biseduar.

Ndër personat që mori kreu i qeverisë në parlament ishte edhe nënë Liza, banesa e së cilës është prishur si pasojë e projekteve tek “5 Maji”.

“Tani përveç teje kush do vijë me mua. Nuk vijnë dot 100 veta. Do vini 3 veta. Përveç nonës kush tjetër?”, tha Rama.

Pas futjes së banorëve në ambientet e parlamentit protesta u qetësua dhe pritet të shihet se çfarë do të ndodhë pas këtij takimi./tvklan.al