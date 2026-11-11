11 nëntor 2026- Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, gjatë vizitës së tij në Irlandë, ka komentuar luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, duke kritikuar qëndrimin e Evropës dhe mënyrën se si ajo ka menaxhuar përpjekjet e saj diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit.
Rama u shpreh se Evropa ka bërë një gabim të madh duke ndërprerë çdo mundësi bisedimi me Moskën.
Sipas tij, delegimi i përpjekjeve për paqe te presidenti amerikan Donald Trump dhe i dërguari i tij, Steve Witkoff, do të mbetet një moment i qortueshëm në historinë evropiane.
Kreu i qeverisë theksoi se lufta në Ukrainë, që në fillim, nuk ishte thjesht një konflikt kundër Ukrainës, por një përpjekje e Vladimir Putinit kundër Evropës dhe vlerave të saj demokratike.
“Evropa ka bërë një gabim, gjithmonë është prirur drejt diplomacisë, nuk është pirur së pari drejt armatimeve, ndaj vënia bast te një fitore përfundimtare kundër Rusisë dhe ndalja e çdo lloj bisedimi me Rusinë ishte një gabim i madh.
Pastaj Europa, që ja jashtëkontrakton këtë përpjekjeje për paqe Donald Trumpit dhe Witkoff, është diçka që do mbetet në librat e historisë së Evropës si diçka e qortueshme.
Për fat të keq, edhe njëherë, në fakt e pamë që ishim vonë për të bërë atë që duhej të bënim më parë.
Ne duhet të luftojmë për atë që është në interesin tonë. Qysh prej ditës së parë, qysh prej fillimit, ishte e qartë se lufta në Ukrainë për Putinin nuk ishte një luftë kundër Ukrainës, ishte një luftë kundër Evropës, ishte një luftë për të rrëzuar Europën.
Ishte një luftë që do mbështetej në lodhjen e shoqërive demokratike. Unë propozoj që të mos blejmë më gaz prej tyre, por ta blejmë nga Katari. Është më i kushtueshëm, por moralisht është më i pastër.“, tha Rama.
/tvklan.al