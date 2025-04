Universiteti i Mjekësisë dhe Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në praninë edhe të Kryeministrit Edi Rama dhe ambasadorit italian në Tiranë Marco Alberti, kanë firmosur marrëveshje bashkëpunimi me qendrën spitalore universitare të ekselencës europiane “San Raffaele” dhe universitetin përkatës “Vita- Salute San Raffaele”.

Rama e konsideroi historike këtë marrëveshje pasi do t’i japë mundësinë shëndetësisë shqiptare të bëhet pjesë integrale e eksperiencës dhe praktikës së tyre.

Studentët e mjekësisë do të marrin diploma të njehsuara me ato të universitetit italian.

Kryeministri Rama inspektoi edhe ndërtimin e një shkolle të re në Astir, e cila do të funksionojë bashkë me kopshtin dhe çerdhen e re, me një kapacitet prej 900 nxënësish.

