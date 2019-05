Rama: Ramushi fatkeqësisht ka gënjyer (Video)

Kryeministri Edi Rama u pyet edhe për akuzat e Kryeministrit kosovar Ramush Haradinaj, i cili deklaroi se në samitin e Berlinit, Rama i kishte bërë presion për të hequr taksën me Serbinë. Kryeministri shqiptar tha se homologu i tij kosovar gënjen dhe se e vetmja gjë që i është kërkuar kishte qenë pezullimi i taksës. Kjo kërkesë, sipas Ramës kishte ardhur nga kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron, të cilët kishin shprehur gadishmërinë e tyre për të ndihmuar në rifillimin e dialogut me Serbinë.

Edi Rama: Është një perceptim i gabuar që ka Ramushi, që fatkeqësisht ka gënjyer. Sepse nuk i ka kërkuar askush që ta heqë taksën, i është kërkuar pezullimi i taksës. Nuk i ka kërkuar njeri ta heqë taksën, i është kërkuar pezullimi për t’i dhënë një shans rifillimit të dialogut me angazhimin direkt të Kancelares dhe Presidentit francez. Tani më fal, taksa, unë e kam mbështetur.

Blendi Fevziu: Pra ju i keni bërë presion për pezullimin?

Edi Rama: S’kam bërë presion më, çështë ky presion. I kam thënë ky për mendimin tim është propozim fantastik dhe pranoje.

Blendi Fevziu: Dhe çudi është t’i bësh Ramushit presion, edhe shumë nuk ta mban… Po kur thotë kryeministri i Kosovës më ka bërë presion, 3 herë, jo njëherë, unë të mos e citoj tani.

Edi Rama: Po të them që ka qenë një moment ideal që taksa të funksiononte, sepse taksën e kam mbështetur që ditën e parë, jo si masë tregtare, si masë tregtare është absurde, është kundër gjithë rregullave. Por e kam thënë dhe e kam mbrojtur në çdo takim me të gjithë partnerët, është klithmë që Kosova e bën për t’u dëgjuar, për të thënë: Ej ne jemi këtu, jemi angazhuar në një dialog, për vite e vite dhe nuk po marrim asgjë, ndërkohë që Serbia vazhdon hap kapituj për negociata. Ama klithma për çfarë bëhet? Bëhet që të sensibilizosh dhe në momentin kur të vijnë dy liderët e Europës, Gjermani dhe Franca, Presidenti dhe Kancelarja thonë aman, të lutem ta pezullojmë këtë për 4 deri në 6 muaj dhe ne do të angazhojmë personalisht, do të vemë kreditet tona i tha ajo zonja, që të funksionojë procesi dhe ta shtyjmë përpara. Tani normalisht, po pezullojë se nuk po të thotë hiqe. Se amerikanët thonë hiqe, sezbën sepse nuk duam të dëgjojmë për gjë tjetër. Këta thanë pezulloje që ne të vazhdojmë procesin. Tani si do të vazhdosh, nëse i thua jo… po mirë në rregull, jo. Po ama kujt i shërben kjo, sepse taksa është instrument negocimi në këndvështrimin tim.

Blendi Fevziu: Kryeministri thotë është një masë për të ndaluar ndarjen e Kosovës, kështu e tha.

Edi Rama: Urdhëro? Po si do të ndahet Kosova?

Blendi Fevziu: Me atë planin kështu… një këtej, një andej…. fusim këtë, fusim atë?

Edi Rama: E si do bëhet plani?

Blendi Fevziu: Se di njeri..

Edi Rama: Po si mund të bëhet more, po si ka mundësi? Si mund të bëhet realitet një plan që se di njeri./tvklan.al