Rama reagon për udhëtimet me Charter

Shpërndaje







23:36 27/10/2022

“Shpenzimet brenda buxhetit të përhershëm të qeverisë”

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas publikimit të disa të dhënave nga hakerat iranianë për udhëtimet e tij jashtë vendit. Kreu i qeverisë shkroi në rrjetet sociale se udhëtimet e tij nuk kushtojnë aq sa janë raportuar.

“Sikur udhëtimet e mia të punës t’u kushtonin shqiptarëve sa llogaritë që bëjnë nongratat, spiunët dhe topat e mediave të baltës, unë do të isha thjesht njëri prej tyre. Po nuk kam asgjë të përbashkët me ta që më ngatërrojnë me veten dhe me charter-at e tyre!”, shkruan Rama.

Kreu i qeverisë shkruan se avioni që përdor për udhëtime pune nuk është një charter komercial.

“Është një avion për të cilin jam akuzuar edhe më parë nga të njëjtët delenxhinj dhe i kemi dhënë të plota faktet se pse dhe si konkretisht bëhet fjalë për shpenzime brenda buxhetit të gjithhershëm të qeverisë! Sot nuk kam ndërmend të risqaroj të njëjtën akuzë, për të cilën kush dëshiron mund t’i referohet sqarimeve të mëparshme, ndërkohë që qeveria iraniane dhe opozitar-iranianët shqiptarë e këndojnë atë njëzëri! Çfarë neverie!”, e mbyll Rama.

Tv Klan