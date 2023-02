Rama reagon për zhvillimet në Parlament: Abuzim me lirinë e fjalës dhe të vërtetën

11:56 02/02/2023

Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar në lidhje me zhvillimet në Parlament.

Teksa deputetët e opozitës kërkojnë interpelancë me të për çështjen e “McGonigal” në seancën plenare, Kryeministri Rama ia ka deleguar fjalën e tij ministres Spiropali, por kjo ka hasur në kundërshtinë e deputetëve të opozitës.

Kryeministri Rama ka hedhur poshtë akuzat e opozitës ndaj tij për dosjen hetimore të McGonigal teksa shkruan në Twiter se marrëdhëniet e Shqipërisë me SHBA-në janë më të forta se kurrë.

Rama e quan “histeri vetëgjyqësie politike e mediatike mbi një gjyq në Amerikë për një zyrtar të FBI të cilin drejtësia e nongratave këtu pretendon se është korruptuar nga unë, ndërkohë që drejtësia amerikane s’ka asnjë akuzë a pretendim”.

Zhvillimet në Parlament, Kryeministri Rama i quan një abuzim total me lirinë e fjalës dhe me të vërtetën ku sipas tij me shpifje synohet manipulimi i opinionit për të cilën thotë që s’ka lidhje me asnjë në Shqipëri.

“Kjo është një tallje e madhe dhe e shpifur e politikës pa din e as iman me ata që i shkojnë mbrapa kësaj politike figurash të diskredituara, të cilët duan të mbulojnë diellin me shoshë, ndërkohë që marrëdhëniet tona me SHBA dhe institucionet amerikane janë më të forta se kurrë.

Kush i ka dy fije mend e kupton se ç’është e tërë kjo histeri vetëgjyqësie politike e mediatike,mbi një gjyq në Amerikë për një zyrtar të FBI të cilin drejtësia e nongratave këtu pretendon se është korruptuar nga unë, ndërkohë që drejtësia amerikane s’ka asnjë akuzë a pretendim.

Një abuzim total me lirinë e fjalës, me të vërtetën,me publikun,në një dëshpërim total moral, politik, elektoral, ku me shpifje ekstreme synohet manipulimi i opinionit me një çështje të hetuar nga drejtësia amerikane që ka shkuar në gjykatë e që s’ka asnjë lloj lidhje me ne këtu”, ka shkruara Kryeministri Edi Rama në Twitter.

