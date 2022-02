Rama: Reforma Zgjedhore nuk të jep fitore në tavolinë. Zgjedhjet fitohen në popull

21:27 15/02/2022

Kryeministri Edi Rama thotë zgjedhjet fitohen në popull, duke marrë votat, e jo nga reforma zgjedhore. Ai shprehet mendjehapur edhe në ngritjen e komisionit të posaçëm për këtë çështje, por thekson se kjo nuk zgjidh problemin real sipas tij të opozitës.

Për Reformën Zgjedhore që është komisioni tjetër… në Shqipëri zakonisht sa herë mbarojnë zgjedhjet, gjithmonë thuhet që do mblidhemi, do e përmirësojmë procesin zgjedhor dhe gjithmonë shtyhen, lihen për momentin e fundit dhe bëhen ndryshimet me urgjencë, që duhen ribërë sërish. A pritet të ndryshojë diçka këtë herë, të bëhen më në formë institucionale, më të stabilizuar?

Unë mendoj që ne mund të bëjmë çdo ndryshim, por në thelb reforma zgjedhore nuk të jep fitoren e zgjedhjeve në tavolinë. Zgjedhjet fitohen në popull, zgjedhjet fitohen duke marrë votat e njerëzve. Kështu që e bëjmë dhe një reformë tjetër nuk është problem, jemi edhe këtu me mendje të hapur, por kjo nuk do të zgjidhë problemin real që kanë ata që kërkojnë pas çdo zgjedhje të humbur komision të ri./tvklan.al