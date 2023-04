Rama rendit objektivat: Shqipëria 2030, detyrim ndaj brezave që vijnë

18:58 11/04/2023

Për zgjedhjet e 14 Majit, Partia Socialiste ka zgjedhur të bëjë një fushatë ndryshe, me takime të vogla dhe me mbjellje pemësh. Edhe në çelje të fushatës ditën e sotme kështu ndodhi.

Të pranishëm ishin kandidatët për kryetarë bashkie, anëtarë të kryesisë dhe deputetë të grupit parlamentar. I vetmi që mbajti një fjalim ishte kryesocialisti Edi Rama dhe më pas me të gjithë kandidatët mbolli pemë.

Rama renditi të gjitha objektivat e socialistëve dhe theksoi se realizimi i vizionit “Shqipëria 2030” është detyrim ndaj brezave që vijnë.

“Në një fushatë zgjedhore nuk ka mundësi që të mos flasësh fare për ata që ke përballë dhe ne do ta bëjmë, por ju lutem me sa më shumë karar dhe pa harruar se njerëzit përtej afërsisë me PS-në presin prej nesh me plot të drejtë shumë më shumë se sa ç’mund të presin edhe vetë ata që janë shumë larg PS-së, prej atyre që kemi përballë. Dhe po me të drejtë them unë, njerëzit ne s’na falin as fijen e flokut, ndërkohë që atyre as ua venë më re as lëkurën e ujkut sepse nuk kanë më asnjë forcë dhe asnjë vlerë, përveçse forcës për të bërë dëm aty ku mund të gjejnë dhe vlerës negative që kanë krijuar dhe krijojnë për këdo që u beson. Njerëzit i kanë lënë mbrapa, sepse ata janë kufoma e një të shkuare që nuk bëhet më e ardhme në parafytyrimin e një shqiptari të zakonshëm, mjaft që ky i fundit mos jetë i indoktrinuar e fanatizuar në pikën që as nuk sheh e as nuk dëgjon dhe as nuk do të kuptojë kur bie puna për tifozllëkun partiak. Ne jemi shëmbëlltyra e së tashmes, por që duhet t’u garantojë njerëzve parafytyrimin e tyre të së ardhmes, një vend të sigurtë për fëmijët e tyre, me shërbime arsimore e shëndetësore të garantuar kudo në të gjithë territorin ku ka familje dhe ku shkollohen fëmijë, me drejtësi të drejtë, me mundësi ekonomike të gjithanshme, me paga gjithnjë e më të larta dhe me punësim gjithnjë e më cilësor. Dhe në këtë rrugë, sikurse folëm më parë ne jo vetëm duhet të ndihemi mirë kur ndajmë me njerëzit këtë rezultat fantastik të gjithë këtyre viteve, rritjen historike të pagave, por nuk duhet të harrojmë në asnjë sekond që në çdo derë sipërmarrjeje, në çdo derë fabrike ku punojnë shqiptarë dhe shqiptare të marrë në punë nga një privat duhet të dëgjohet fjala jonë për të drejtën e këtyre punonjësve për t’u paguar ashtu siç e meritojnë. Njëkohësisht duhet të dëgjohet fjala jonë për domosdoshmërinë që sipërmarrësit të kuptojnë sa nuk është vonë se nuk është më koha për t’ua kursyer punonjësve të tyre shpërblimin dhe mundin e djersës që derdhin në atë kompani sepse kjo do të thotë që të përgatisësh symbyllur varrin e kompanisë dhe të mbetesh pa kapital njerëzor. Njerëzit presin nga ne pikërisht këtë, një vend dinjitoz, i cili respektohet nga të tjerët botërisht, por edhe kur respektohen liritë dhe të drejtat e çdo njeriu, një vend ku mundi dhe djersa e çdo shqiptari shpërblehet me realitet dhe kur numri i atyre që kthehen nga emigracioni, rritet vit pas viti, hap pas hapi, pak nga pak, me durim, por me shumë vendosmëri dhe me shumë angazhim. Një vend i gjelbër, eksportues neto i energjisë. Kampion i Ballkanit në turizëm dhe inovacion. Me këtë projeksion të së ardhmes përpara syve dhe me kujtimin e asaj Shqipërisë si të telendisur ndërkombëtarisht të kthyer në një vend të cilit nuk ia hidhte më sytë askush në fund, por edhe financiarisht në një gropë që na u deshën vite për ta mbushur. Izoluar, mbytur në borxhe dhe asfiksuar nga keqqeverisja e këtyre pengjeve të së shkuarës, atëherë ne mund të shohim shumë mirë sa jemi ngjitur, por edhe sa shumë duhet të ngjitemi për të arritur majën e Shqipërisë 2030 që është detyrimi ynë ndaj brezave që vijnë”, u shpreh Rama./tvklan.al