Votimi i një rezolute në Kongresin e EPP-së, ku pjesë ishte dhe kryedemokrati Sali Berisha, e cila ngre alarmin për manipulim elektoral, është ironizuar nga kryeministri Edi Rama.

Ky i fundit, përmes komunikimit me qytetarët nga rubrika “Sy m’Sy”, u shpreh se ajo rezolutë ishte një shenjë e humbjes së opozitës

“Kemi disa gjëra besoj për të folur nisur nga boria e parë e humbjes që ra dje. Ra dje boria në një mbledhje diku në Spanjë ku ishin mbledhur partitë simotra të kënetës që u ka mbetur këneta mes tyre dhe s’dinë as ato ça të bëjnë dhe këneta kaloi nëpër tavolina një fletërrufe, siç ndodh nëpër konferencat e partive dhe aty filloi avazi. Filloi avazi mbledhje vote me lek dhe me kanabis, punësime elektorale dhe prokurorime favorizuese për mbështetësit e socialistëve, abuzime me detyrën dhe media, emërim ilegal i një kryetari të bashkisë, kërcënim dhe hetime kundra kandidatëve të opozitës. Domethënë, një mal me broçkulla të dëgjuara sa herë ka pasur zgjedhje, të përsëritura sa herë ka pasur humbje”, tha Rama.

Për kryesocialistin, e reja e këtyre zgjedhjeve parlamentare është prania e SPAK-ut, institucioni i drejtësisë për të cilën Partia Socialiste krenohet. Sipas Ramës, “fletërrufeja”, pra rezoluta e EPP-së, mund të kalojë në SPAK për hetime pas “presioneve të kënetës” siç shprehet ai, duke e cilësuar dhe si kallëzim të rremë.

“E reja e këtyre zgjedhjeve është se në ndërkohë kemi një strukturë të tërë, që është struktura speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, apo siç njihet nga të gjithë SPAK-u, që është në terren, është edhe në zyrë dhe është i fokusuar në marrjen e të gjitha denoncimeve që ma ha mendja mua janë një lum, sepse kur lexon këtë fletërrufe, e kupton që kjo fletërrufeja duhet mbështetur në denoncimet duhet bërë siç janë në stilin e kënetës, njësoj si ato të kohës së dikurshme. Denonco, fillo presionin, vër nën dritën e prozhektorëve prokurorët, detyroi që të fillojnë procesin, deri kur ajo që ti kërkon të marrë trajtën e një hetimi, pastaj në momentin që nis hetimi, ti shpall fajësinë, përpara se ta nxjerri hetimi, kjo është logjika e përgjithshme. Dhe duke qenë se kam qenë vetë pre e një kallëzimi të rremë, jam shumë i qartë se si zhvillohet logjika”, u shpreh Rama.

Duke u ndalur tek rëndësia e pranisë së Prokurorisë së Posaçme, duket se Rama i bën thirrje organit të akuzës që të kryejë detyrën e saj për hetimin e krimeve elektorale të mundshme.

“Por fakti është që tanimë të paktën kemi një institucion që është mbi palët, e ka treguar që është mbi palët, edhe që le t’i shohë dhe le t’i verifikojë se ku janë votat që po merren në këmbim të kanabis, sepse kjo është kulminantja”, tha Rama.

Lidhur me akuzat e opozitës për përdorimin e administratës në këtë fushatë elektorale, Rama shprehet se qeveria socialiste ka ndaluar të gjitha llojet e punësimeve në këtë kohë, për të qenë sa më të barabartë në fushën e betejës politike.

“Pastaj, përsa i përket punësimeve elektorale, theksoj se përpara fillimit të fushatës, kohë përpara, qeveria ka nxjerrë një vendim dhe ka ndaluar të gjitha llojet e punësimeve, gjë që nuk e kërkon ligji, por e ka bërë qeveria. Pra, për të shprehur të gjithë vullnetin e mirë për të dhënë çdo kontribut që fusha që betejës të jetë sa më e barabartë”, tha Rama.

Tv Klan