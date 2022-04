Rama: Rezultatet e Këshillimit Kombëtar do të publikohen nesër, përbëjnë arsye të fortë për t’u trajtuar

17:53 06/04/2022

Gjatë mbledhjes së Asamblesë së Partisë Socialiste, kryeministri i vendit Edi Rama tha se rezultatet e Këshillimit Kombëtar do të publikohen nesër.

Rama është shprehur se këto rezultate, përbëjnë një arsye shumë të fortë për t’u trajtuar në instancat e PS-së.

Edi Rama: Pastaj do të kalojmë në sesionin tjetër, ku përveç fjalës sime, do të ketë fokus në disa drejtime të rëndësishme: Së pari, Këshillimi Kombëtar, rezultatet e të cilit do të publikohen nga qeveria nesër dhe sigurisht përbëjnë një arsye shumë të fortë për t’u trajtuar në instancat e kësaj partie që ka përgjegjësinë që të qeverisë vendin./tvklan.al