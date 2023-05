Rama rikthen “Kuvendin e Kuçit” për 14 Majin

21:52 06/05/2023

“Do marrim fitoren më të madhe në historinë e pluralizmit për zgjedhjet vendore”

Parashikimin e rezultatit në të ashtuquajturin “Kuvendi i Kuçit” në 2021, kryesocialisti Edi Rama kërkon ta përsërisë edhe për zgjedhjet e 14 Majit. Por këtë herë me një ndryshim, premtimin e dha nga Vlora ndërsa festën e fitores do ta realizojë në Selenicë.

I bindur në fitore, Rama shqetësimin e ka tjetërkund në këto zgjedhje.

Më herët ai ishte edhe në Himarë nga ku sulmoi ashpër kandidatin kundërshtar në këtë bashki, Fredi Bejleri.

“Po nuk votuat mua, këtë këtu dhe Partinë Socialiste në Tiranë u ikën pronat për lesh. Budallain do votoni ju, gdhënë. E doni në bashki gdhënë, ç’a të bëj unë, të bashkëpunoj me të. Jam për mënyrën se si ai flet e do të shesë medemek lidhjet me Greqinë. Sa për lidhjet i kam vetë, me Greqinë i kam vetë, me Turqinë i kam vetë”.

Kundërshtarët politikë nuk i la pa i etiketuar si aleanca e karavidheve ndërsa u tha qytetarëve se ata nuk meritojnë asnjë votë.

