Rama: Rrisim pagat e pedagogëve në 2023

Shpërndaje







23:43 15/12/2022

“Diferencim pagash në bazë kontributesh”

Në 65-vjetorin e Universitetit të Tiranës, Kryeministri Edi Rama dha lajmin se vitin e ardhshëm qeveria do të rrisë sërish pagat e pedagogëve. Kjo sipas tij do t’i shërbejë projektit që do të nisë për diferencimin e pagave për punonjësve universitarë.

Edi Rama: Prej vitit të ardhshëm do kemi një kontribut për rritjen e pagave nga ana jonë, kjo rritje s’do jetë uniformë.

Nuk e fshehu aspak ambicien e tij për të përfshirë universitetet shqiptare në Aleancën Europiane, hapi i parë për të cilën tha se u hodh në samitin e 6 Dhjetorit.

Edi Rama: hapat jane inkurajues dhe kemi marrë angazhimin e 6 Dhjetorit për të krijuar kampusin e Kolegjit Europian të Bruzhit.”

Ndërsa Erjon Veliaj tha se Bashkia u ka garantuar kartën studentëve, ka vendosur abonetë falas, si dhe ka përgjysmuar kostot e konvikteve, masa lehtësuese sipas tij që janë shoqëruar nga investime në kampuset universitare.

Erion Veliaj: Pasi mbaruam kampusin e bujqësisë, konviktet dhe fillojmë projektin e kampusin të ri të Tiranës siç i ka hije dhe e meriton. Më shqetëson fakti që s’ka më intelektualë por njerëz që thonë toka është e sheshtë.”

Konstatimi i Veliajt nuk kaloi në heshtje nga kryeministri, i cili e zyrtarizoi për një mandat të tretë për Bashkinë e Tiranës.

Erion Veliaj: T’i zgjidhë Lali në mandatin e radhës këto ‘bota është e sheshtë’.

Në 65-vjetorin e themelimit të Universitetit të Tiranës, Kryeministri paralajmëroi një reformë të thellë, pjesë e së cilës është edhe rankimi në arenën ndërkombëtare.

Tv Klan