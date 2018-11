Rama: Rritje pagash për të gjithë mësuesit

Kryeministri Edi Rama i pranishëm në prezantimin e projektbuxhetit të vitit 2019 për arsimin tha se do të ketë rritje pagash për të gjithë punonjësit e arsimit parauniversitar. Ndryshe nga 5 vite më parë Rama tha se buxheti është rritur me 66%.

“Krahasuar me 5 vite më parë buxheti i arsimit është rritur rreth 66 %. Asnjëherë nuk është e mjaftueshme ajo që shpenzojmë për arsimin por është një shifër kuptimplotë. Nuk është e mjaftueshme në asnjë vend të zhvilluar dhe s’ka si të jetë për Shqipërinë që është një vend në zhvillim. Falë reformave që ne kemi ndërmarrë të thella, të dhimbshme dhe falë punës që kemi bërë për rritjen e të ardhurave dhe mundësive ne do të rrisim përsëri pagën e punonjësve në sistemin tonë të arsimit. Nga kjo rritje do të përfitojnë 100 për qind e punonjësve në arsimin parauniversitar dhe rritje e pagës do ti kushtojë buxhetit të shtetit mbi 10 milionë Dollarë që do të shkojnë për familjet e mësuesve dhe punonjësve parauniversitare. Një rritje prej 7 %”.

Gjithashtu kreu i qeverisë tha se në vitin 2019 do të ketë 940 mësues ndihmës, për fëmijët me nevoja të veçanta.

“Do të kemi në vitin 2019, 940 mësues ndihmës, 5 vite më parë nuk kishim asnjë mësues ndihmës. E kuptoj shumë mirë që 940 nuk na mjaftojnë për të mbuluar nevoja e fëmijëve më nevoja të veçanta, por janë shumë më tepër sesa asnjë. Ambicja jonë është të kemi një mësues për çdo fëmijë me nevoja të veçanta”, tha Rama. tvklan.al