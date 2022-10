Rama: Rrogat e pedagogëve nuk mund të rriten 50%

15:43 18/10/2022

“Mund të bëjmë vetting edhe për pasurinë e tyre”

Kërkesës së pedagogëve të cilët insistojnë për dyfishim të pagave, kryeministri iu përgjigjet duke ju thënë prerazi se rritja uniforme në masën 7 përqind është fundit që bën kjo qeveri.

“Koha kur qeveria rrit pagat në mënyrë uniforme sepse kërkojnë sindikatat ka mbaruar bashkë me Reformën e Arsimit të Lartë”.

Kryeministri, i cili i mblodhi rektorët e universiteteve publike dhe private për të folur për procesin e rankimit ku do të futen së shpejti, ju kujton pedagogëve se mund të ndjekin dhe një praktikë ndërkombëtare për vetting të ardhurave, mbi të gjitha për ata që punojnë në universitetet jo publike.

“Nëse ka mospërputhje mes pagës së deklaruar e pagës së marrë duhet ta korrigjojnë se procesi do shkojë në kontrollin e pasurisë”.

Ndërsa për të ndalur hemorragjinë e mjekëve që marrin diplomat në Shqipëri dhe drejtohen drejt Gjermanisë për të punuar, qeveria po planifikon një mekanizëm që Rama deklaron se është model i njohur ndërkombëtar.

“Diplomën e mjekut nuk do ta japin sapo të mbarosh shkollën. Do shkosh njëherë t’ia kthesh popullit tënd atë që ka bërë për ty, pastaj do marrësh dhe diplomën dhe pastaj shko ku të duash”.

Por ndërkohë Rama përsërit që dhe vendet europiane që punësojnë mjekë të diplomuar në Shqipëri duhet të mendojnë të japin diçka mbrapsht, dhe kjo është një nga kërkesat drejtuar Komuniteti të ri Politik Europian.

“BE duhet të gjejë formën që të kthejë diçka”.

Kryeministri dhe ministrja e Arsimit folën për nevojën e nisjen e fazës së dytë të reformës, atë të ristrukturimit të tyre, si duke ju bashkuar si filial të tij universitetit të Tiranës ose duke u profilizuar vetëm në degë për të cilat ka nevojë tregu.

Tv Klan