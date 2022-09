Rama-Rrumbullakut: 100 ditë për të nxjerrë policinë nga udhëkryqi

23:17 07/09/2022

Kryeministri: Ndërtuesit milionere nuk do te shpëtojnë pa u ndëshkuar për ndërtimet pa leje

Muhamet Rrumbullaku u prezantua si drejtor i Policisë së Shtetit nga kryeministri Edi Rama, i cili duke mos i fshehur pritshmëritë ndaj tij, i dha 100 ditë afat për të nxjerrë policinë nga udhëkryqi.

Edi Rama: Nuk e teproj po të them se brenda 100 ditësh policia e shtetit duhet të dalë nga udhëkryqi ku ndodhet. Qoftë e largët dita ku unë do zë me gojën time një emër të vetëm oficeri policie, çoje këtu, apo aty, deri tani s’ka ardhur, nuk ka shanse të vijë.

Teksa shprehu keqardhjen për ngjarjen e Himarës, kreu i qeverisë ngriti problematikën për monitorimin e mjeteve lundruese, që synon ti japë fund nëpërmjet një njësie speciale policore me emrin “Jonada”.

Edi Rama: Janë 6 ministri dhe janë 7 institucione që kanë në kopetencën e tyre në det, mbivendosen, përplasen me njëra-tjetrën,krijojmë një njësi speciale policore të cilën do e quajmë “Jonada”, të jetë aktive në monitorimin e plazheve nga uji dh enga ajri.

Në mes të shumë problematikave të përmendura, kryeministri u njeh dhe shumë meritave uniformave blu. Për këtë arsye u siguroi se së shpejti do të ketë rritje pagash.

Edi Rama: Pagat ka ardhur koha të rriten përsëri dhe do i rrisim, menjëherë do i rrisim, sidomos, për nivelin bazë.

Qëndrim të ashpër dha edhe për ndërtimet pa leje, duke u bërë thirrje ndërtuesve të parablejnë ndërtimet pa leje ose ti dhurojnë ato.

Edi Rama: Nësa këta shkelës bilionerë, do përdorin gjykatës të korruptuar për të bllokuar konfiskimin me ato teknikat e sigurimit të padisë, një gjë është e sigurt, ata do bllokojnë veten e tyre në çdo derë të këtij shteti dhe do quhen si faktorë ekonomik. Do kenë pasoja shumë më të rënda se sa humbja apo bllokimi i 4 metrave shtesë.

Që prej nisjes së punës së AMP-së, kryeministri Edi Rama thotë se janë dënuar me burg 29 punonjës policie, 31 të tjerë janë lënë në arrest shtëpie, ndërsa 20 të tjerëve u është ndaluar të ushtrojnë detyrën. Rama tha se Policia e Shtetit po kalon në një tjetër stad, që disa vite më parë ishte e pamendueshme.

