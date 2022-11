Rama: Rusët nuk kanë financuar vetëm PD. Fjalët e mia gjithmonë dalin

10:25 15/11/2022

Ku pyetet për akuzat e ndërsjellta me opozitën, Kryeministri Edi Rama thotë se financimi rus i Partisë Demokratike është fakt, ndërsa akuzat e opozitës për Portin e Durrësit janë akuza pa fakte. Gjatë konferencës për shtyp me gazetarët mëngjesin e kësaj të marte kryeministri tha se rusët nuk kanë financuar vetëm Partinë Demokratike.

“Unë nuk besoj që është ndonjë vështirësi e madhe që të bëhet dallimi midis komentit të një fakti dhe akuzave pa fakte. Janë dy gjëra komplet ndryshe. Që PD është financuar nga para ruse, gjysmë milioni dollarë për të rrëzuar partinë e PS, kjo nuk është akuzë, ky është një fakt, i dokumentuar për fat të keq. Një fakt i zbuluar nga media në SHBA, media ndërkombëtare, i përqeshur gjerësisht nga shumëkush këtu përfshirë dhe median kombëtare dhe i konfirmuar nga raporti i CIA. Ndërkohë, akuzat me serbë e me nuk e di çfarë tjetër, janë prodhime të një tërbimi të madh, një tërbim non gratash dhe spiunësh për investimin më të madh të huaj në rajon, për një investim që do të jetë krenari kombëtare sepse do të transformojë njëherë e përgjithmonë industrinë e turizmit në Shqipëri, do transformojë Durrësin, do rrisë vlerën e pasurive të patundshme të familjeve në gjithë zonën e Durrësit. Do të rrisë eksponencialisht punësimin, jo vetëm për zonën e Durrësit po dhe Tiranës etj. E të ngresh akuza të tilla në hava është fatkeqësi e madhe kombëtare. Por e kemi bërë zgjedhjen. Ne jemi në anën e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare. Për këtë arsye unë nuk le lart pa lartësuar mërin e shqiptarëve dhe Shqipërisë, kurdo që flas në gjuhë të huaj, ndërsa të tjerët non gratat e turpërojnë emrin e Shqipërisë”.

“…që rusët të paguajnë duhet të kesh dhënë një provë apo jo, s’mund të paguajnë kot. S’mund të derdhin kot gjysmë milioni dollarë për të financuar një parti politike. Pse duhet t’i jepnin PD ato para, pse jo një partie tjetër? Megjithëse nuk është e vetmja parti në fakt, PD, që ka lidhje ruse. Fjalët e mia gjithmonë dalin, siç keni pasur rastin ta vini re. Sepse unë nuk hedh fall. Unë kur flas e di shumë mirë se çfarë them”, tha Rama, i cili shtoi po ashtu se dikush që paguhet për të shkelur interesin kombëtar, është pa atdhe./tvklan.al