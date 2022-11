Rama: Sekretarja britanike të kërkojë falje

12:00 11/11/2022

Kryeministri për “Sky News”: Deklaratat për emigrantët shqiptarë për arsye elektorale

Kryeministri Edi Rama iu është rikthyer edhe një herë akuzave të sekretares së Brendshme të Britanisë së Madhe, Suella Braverman, ku i etiketon shqiptarët si kriminelë. Në një intervistë për ‘Sky Neës’, kreu i qeverisë u shpreh se deklarata ishte e ekzagjeruar dhe është bërë për qëllime elektorale.

“Në politikat e ditëve të sotme nganjëherë këto gjëra mund të ndodhin, por ajo që më shqetëson më shumë është se nuk kërkohet falje. Është një mënyrë e ekzagjeruar e të shprehurit. Kjo është ajo që më shqetëson. Kjo do të thotë se ka një kalkulim, ku ti vërtetë po flet për disa votues, që të dëgjojnë atë, pasi ti do votën e tyre”, ka thënë Rama.

Rama ka theksuar se ajo që e shqetëson me shume është fakti se nuk kërkohet falje.

“Nuk kam dëgjuar kurrë një falje, gjë që më bën të mendoj se në vend të shprehjes së ekzagjeruar të zhgënjimit, ky ishte një sulm i llogaritur. Dhe kjo është gjëja më shqetësuese. Kur kërkon falje, është në rregull – ndodhi. Kur nuk e bën, dhe kur e shmang, atëherë do të thotë se dëshiron diçka nga ajo që thuhet. Pra, do të thotë se ka një llogaritje pas saj, do të thotë që vërtet po flet me një numër të caktuar votuesish që duan të dëgjojnë këtë. Dhe ju po i ushqeni me këtë sepse keni nevojë për votat e tyre. Por pasojat e kësaj mund të jenë shkatërruese për njerëzit, për njerëzit tanë në Britani dhe për vetë Britaninë”, ka thënë Rama.

Diskutimet për emigrantët shqiptarë në Britaninë e Madhe kanë qenë në qendër të vëmendjes gjatë ditëve të fundit, pas deklaratave të bëra nga sekretarja e Brendshme britanike, Suella Braverman, e cila tha se shqiptarët gënjenin për arsyen përse largoheshin nga vendi dhe shumë prej tyre i etiketoi si persona me rekorde kriminale.

Klan News