Rama: Sfidë, garantimi i standardeve të ushqimeve

Pas nismës ligjore për shtrëngimin e masave në Kodin Penal për abuzuesit e sigurisë ushqimore, Kryeministri Edi Rama ka nisur një fushatë për informimin e bizneseve. Kreu i qeverisë ishte në një thertore në Vlorë, ku theksoi se sfidë mbetet garantimi i standardeve për produktet që u shiten konsumatorëve.

“I gjithë problemi ynë është që në raport me sigurinë ushqimore duhet të garantojmë që mishi të jetë i sigurt. Ju e dini shumë mirë që para se të vihej rregulli në thertore ishte hata. Të investoje në thertore ishte të investoje në falimentim. Ndërkohë që për sigurinë ushqimore kjo është A-ja e padiskutueshme dhe ne me këtë paketën e re do të vendosim rregulla shumë strikte. Kush do i shkeli rregullat do të përballet me ndëshkime shumë të mëdha”.

Kreu i qeverisë u shpreh se rritja e sigurisë ushqimore do të nxisë gjithashtu dhe eksportet.

“Po përpiqemi me këto tregjet e Lindjes së Mesme se ata konsumojnë shumë mish qengji dhe kemi disa si të thuash negociata për disa marrëveshje në mënyrë që blegtoria nga një përpëlitje e madhe për shkak të tregjeve të vogla për shkak të mungesë së sistemit, të kthehet në një ekonomi eksporti”.

Ndryshimet e reja ligjore parashikojnë deri në 10 vjet burg për ata që do cënojnë sigurinë ushqimore, përmes përdorimit të kimikateve apo dhe shitjes produkteve jashtë afateve të skadencës.

