Rama: Shërbimet online nga bankat janë "ku thërret qameti", jemi të fundit në rajon

12:20 06/05/2022

Në një takim me përfaqësues të bankave të nivelit të dytë për dixhitalizimin e bankave, Kryeministri Edi Rama ka kritikuar shërbimet online që ofrojnë bankat në vendin tonë, për të cilat tha se Shqipëria renditet e fundit në rajon dhe në botë në këtë aspekt.

Sipas Kryeministrit, radhët në dyert e bankave nuk janë më të pranueshme në ditët e sotme dhe duhet që shërbimet të dixhitalizohen për të kursyer kohë dhe energji, si për qytetarët ashtu dhe vetë për bizneset.

“Prej 1 Majit nuk ka më sportele fizike të administratës për shërbimet me dokumente dhe të gjiha shërbimet ofrohen online, konkretiusht 1225 shërbime. Në të njëjtin raport Shqipëria merr një vlerësim tejet të ulët për e-commerce dhe faktikisht kur vjen puna tek bankat ne jemi të fundit në rajon se në pjesën tjetër po se po. Dhe të jemi shumë realist, kjo është një mospërthjhe shumë dramatike me aspektin tjetër të gjithë punës së sistemit bankar dhe me vetë qëndrueshmërinë e një sistemi bankar të konsoliduar dhe shumë profesional. Por radhët në dyert e bankave që në sabah me njerëz që i orienton një roje aty jashtë nuk janë ngjarje të përditshme të kontinentit ku jetojmë.

Kështu që ne jemi këtu për t’ju thënë që Shqipëria nuk mund të jetë në një vend aq lart në klasifikimin e përgjithshëm duke lënë pas dhe vende të zhvilluara, ndërkohë që nga ana tjetër jemi ku thërret qameti në shërbimet online të bankave. Çdo muaj, në datën 14, shumë sipërmarrje shkojnë nëpër bana për të paguar TVSH. Prapë në datë 20 shkojnë për të paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të tyre. Ndërkohë që është një konsum kohe, konsum energjie. Qytetarët po ashtu derë më derë të bankave jo ke radhën ti jo kam radhën unë”, tha Kryeministri Edi Rama.

Rama kritika bankave: Ka ankesa për vonesa në pagesat online, akoma në shekullin e XX jemi?

Kryeministri Edi Rama ka bërë adresuar një sërë ankesash ndaj shërbimeve online që ofrojnë bankat e nivelit të dytë në vendin tonë.

Në një takim me përfaqësues të këtyre bankave në kuadër të dixhitalizimit të shërbimeve online bankare, Kryeministri tha se nga shumë qytetarë ka ankesa për vonesa në pagesat online që bëjnë në banka.

Sipas Ramës, është e pakuptimë që shërbimet e shtetit ofrohen në kohë reale përmes e-Albania, ndërsa bankat kanë mbetur pas në këtë aspekt.

“Bankat e nivelit të dytë kanë kosto 5-20% për çdo pagesë të kryer në sportel apo e-banking. Është e pamundur për ne të përballojmë gjithë këtë fluks në rritje të ankesave të qytetarëve që thonë çfarë vlerë ka që marrim shërbimet me shpejtësi nga e-Albania dhe duhet të shkojmë të harxhojë 2 orë në radhë në bankë për të paguar 5 mijë lekëshin.

Nuk mjafton vetëm kjo, por çdo pagesë që bën qytetari apo biznesi për një shërbim online që e merr nga qeveria menjëherë, banka e rikonsilon ditën e nesërme. Pra ti mund ta kesh afatin sot për të bërë një aplikim shtet, e bën tek e-Albania dhe të djeg pagesa e bankës, pavarësisit se ti mund ta bësh edhe pagesën, duhet të presësh deri të nesërmen sepse institucionet i duhet një ditë dhe ky është rasti më i mirë.

Se ka ankesa sidomos për Agjencinë Shtetërore të Kadastrës kur konfirmimi nga banka vjen me disa ditë vonesë. Ku jetojmë? Në shekulln XX jemi akoma? Dhe nëse për pjesën e interesit tuaj ju jeni në shekullin XXI dhe nëse sistemi bankar i Republikës së Shqipërisë ka qenë një nga pionerët e zhvillimeve të transformimit, në këtë aspekt ju jeni si fermerët, njësoj. Por me ndryshimin që ju jeni banka dhe fermerët janë punëtorë të tokës. Dhe fermerët nuk kanë domate virutale për të shitur, i kanë fizike dhe duhet t’i sjellin fizikisht”, deklaroi Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al