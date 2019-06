Rama shkarkon Kryebashkiakun e Vaut të Dejës

Kryeministri Edi Rama ka shkarkuar nga detyra Kryebashkiakun e Vaut të Dejës, Zef Hila. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë publikoi vendimin e shkarkimit të firmosur prej tij, ndërsa tha se Hila do të ndiqet edhe penalisht.

“Zef Hila, haxhiqamilisti i Vaut të Dejës, jo vetëm u shkarkua po do të ndiqet penalisht, për aktin barbar të djegies së shkollës dhe djegies së materialeve zgjedhore! Kush do ta ndjekë shembullin e tij, do të ketë të njëjtin fat dhe do të përballet me drejtësinë”, shkruajti Rama.

Shkarkimi i Kryebashkiakut të Vaut të Dejës u paralajmërua më herët nga Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj. Në një deklaratë për mediat, Lleshaj tha se kishte propozuar shkarkimin e Hilës pas incidenteve të dhunshme të ndodhura në KZAZ-në Nr.6 në Vaun e Dejës, mbrëmjen e së enjtes.

3 efektivë policie mbetën të plagosur pasi në drejtim të kësaj KZAZ-je u hodhën bomba molotov, ndërsa u dogjën edhe materialet zgjedhore. Deri më tani janë arrestuar 15 persona, mes të cilëve vëllai i tashmë ish-Kryebashkiakut të Vaut të Dejës, nënkryetari i kësaj bashkie dhe punonjës të tjerë e vendorë. Në kërkim është djali i Zef Hilës dhe banorë e funksionarë të tjerë vendorë./tvklan.al