Shqipëria është në një moment rëndësishëm të historisë për të qenë pjesë e BE. Kështu është shprehur kryeministri Edi Rama nga Dublini i Irlandës, ku ishte i ftuar në Institutin e Çështjeve Ndërkombëtare dhe Europiane.
Kreu i qeverisë theksoi se me punën e bërë nga Shqipëria për të plotësuar kriteret, ekziston një mundësi reale për të qenë pjesë e familjes evropiane.
Teksa thotë se Progres raporti i Komisionit Evropian kishte vlerësim pozitiv për Shqiperinë, Rama theksoi se ambicia e qeverisë së tij është të mbyllë negociatat në vitin 2027.
Protestat e ashtuquajtura revolucioni i flamingove, për kreun e qeverisë nisën për shkak të urrejtjes ndaj presidentit të SHBA-ve, Donald Trump, për shkak se në Zvërnec investitori do të ishte dhëndri i tij, Jared Kushner.
Për protestat që nisën më 13 tetor, Rama thotë se pas studentëve fshihet opozita.
Rama komentoi edhe fitoren në zgjedhje të listës studentore në Serbi, duke e cilësuar si një eksperiment social dhe politik.
Kreu i qeverisë e pranon se në Shqipëri ka korrupsion, por thotë se drejtësia ka mbështetjen e qeverisë së tij dhe se tashmë nuk ka më mbrojtje politike për asnjë person.
Kryeministri vlerësoi edhe kontributin e BE-së për pavarësinë e sistemit së drejtësisë të Shqipërisë, duke thënë se një gjë e tillë i shërben objektivit të vendit tonë për t’u anëtarësuar në Bashkimin Europian.
/tvklan.al