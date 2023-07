Rama: Shqipëria, 2% për mbrojtjen brenda 2024. Gati të angazhojmë trupa shtesë në funksion të NATO-s

22:15 08/07/2023

Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se Shqipëria do të rikonfirmojë përkushtimin e palëkundur ndaj NATO-s në samitin e Vilnusit për sigurinë e aleatëve tanë në krahun lindor, luftën e drejtë të popullit ukrainas dhe vetë nevojën për stabilitet dhe fokus në Ballkanin Perëndimor.

Rama thotë se Shqipëria ka rritur shpenzimet e mbrojtjes nga 1.35% në 1.76% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, por në këto momente nevojitet më shumë. Ai thotë se ka ngarkuar Ministrinë e Mbrojtjes që të arrijë objektivin prej 2% deri në vitin 2024.

“Në Vilnius, Shqipëria do të paraqesë vullnetin e saj për t’u angazhuar më tej. Ne gjithashtu do të njoftojmë se, nëse është e nevojshme, Shqipëria është e gatshme të angazhojë trupa shtesë për të forcuar praninë përpara të NATO-s”, shkruan Rama.

Tv Klan

We are looking forward to the crucial Vilnius NATO summit. In Vilnius, we will reconfirm Albania's unwavering dedication to NATO, the security of our eastern flank allies, the just fight of the Ukrainian people, and the very need for stability and focus in the Western Balkans.… pic.twitter.com/5oUWzuLUCr