Vlerësimin e dhënë nga Komisioni Evropian për progresin e bërë nga Shqipëria, kryeministri Rama e krahason më një dëftesë inkurajuese notash në rrugëtimin drejt unionit.
Përmes një postimi në rrjetin X, Rama e sheh vlerësimin dhe ecurinë e reformave si një tjetër hap drejt objektivit historik të vendit për tu ulur në tryezën e familjes europiane.
“Doli Raporti Vjetor i Progresit. Shqipëria vlerësohet më lart se sa asnjëherë më parë. Një tjetër moment krenarie për Shqipërinë Europiane. Një tjetër dëftesë notash domethënëse dhe inkurajuese nga Komisioni Europian. Një tjetër hap përpara drejt objektivit historik të bashkimit me Europën”, shkruan Rama.
Vlerësimin e marrë nga Komisioni Evropian thotë se e sheh edhe si motiv për më shumë angazhim e vëmendje drejt detyrave që duhet të përmbushen nga qeverisja dhe maxhoranca e majtë.
“Por detyrat përpara nesh janë ende të shumta, kurse koha e kalendarit të ngjeshur të negociatave gjithnjë e më e ngushtë. Dhe ky vlerësim nuk i bën as më të vogla, as më pak aktuale problematikat e jetës së përditshme të vendit, të cilat kanë pasur, kanë dhe do të kenë të gjithë vëmendjen time, të qeverisë, të shumicës parlamentare. Përkundrazi, vlerësimi i lartë i raportit të sotëm na motivon për të bërë ende më shumë dhe për t’i bërë gjërat ende më mirë”, shkruan Rama.
Derën e BE-së e sheh të hapur dhe mundësina e hyrjes thotë se është më reale se kurrë.
“Momenti është optimal. Dera e BE është e hapur dhe mundësia e hyrjes është më reale se kurrë. Historia nuk do të na e falte kurrësesi mbytjen në lugën e ujit të pistë të dasive, mllefeve e gjelozive që e kanë penguar vazhdimisht Shqipërinë të ngrihet në lartësinë e potencialit të saj. Kokën lart dhe përpara Shqipëri”, shkruan Rama.
Qëndrimi i Kryeministrit Rama vjen pak minuta pasi Komisioni Evropian rekomandoi që Këshilli të nisë gjatë vitit 2027 përgatitjet për hartimin e Traktatit të Anëtarësimit me Shqipërinë, ndërkohë që pas Konferencës Ndërqeveritare të 13 tetorit mbeten ende 31 kapituj të negociatave për t’u mbyllur.
/tvklan.al