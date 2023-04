Rama: Shteti ynë synon t’i bëjë krenare të gjitha Luizat e vogla që ende nuk i njohim

11:08 06/04/2023

Në ceremoninë e gradimit të sportistëve elitare, Kryeministri i vendit Edi Rama ka falenderuar të gjithë vajzat që ja arritën të bëhen kampione olimpike dhe përfaqësuan denjësisht Shqipërinë në arenën ndërkombëtare.

Ai u shpreh se këta 7 sportistë nuk kanë ngritur lart vetëm flamurin kuq e zi, por edhe atë të Kosovës dhe se bashkë kanë bërë krenar çdo shqiptar.

“Sot ato janë këtu mes nesh, jo vetëm si qytetare të Republikës së Shqipërisë, por edhe si shembuj që shkëlqejnë në sytë e të gjithë të rinjve e të rejave, shembuj jo vetëm talenti, vullneti, suksesi, por edhe shembuj patriotizmi. Shembujt e një patriotizmi të shëndetshëm, të dobishëm dhe që ushqen me oksigjen organizmin e këtij kombi, jo përmes urrejtjes ndaj të tjerëve as përmes dashurisë me fjalë për atdheun, po përmes forcës mbresëlënëse të shembullit të tyre.

Ministri tha këta 7 kolonelë dhe kolonele kanë ngritur lart nëpër botë flamurin kuq e zi. Në fakt kanë ngritur flamurin kuq e zi dhe dhe flamurin verdh e blu të Kosovës dhe sot ata janë të gjithë bashkë. Të bashkuar nën flamurin kuq e zi. Shëmbëlltyrë frymëzuese e bashkimit të forcave, zemrave, syve e mendjeve për ta bërë atdheun tonë burimin e një krenarie të panegociueshme nga çdo shqiptar dhe shqiptare që lind bebe në trojet e shqiptarëve.

Për ta bërë atdheun tonë burimin e një krenarie që nuk vihet në pikëpyetje as nga vështirësitë, as nga peripecitë, as nga pengesat e as nga asgjë tjetër. Sepse vetëm forca e kësaj krenarie që i bëri vajzat e një qyteze në Kosovë, sepse është qytet për Kosovën por për botën është një fshat i dalë nga lufta, ku kishte vetëm një dëshirë të madhe për ta ndjekur ëndrrën dhe ku asgjë nuk jepte argumentin se nga aty do të dilnin kampione olimpike.Jo vetëm që të dalin kampione olimpike, po që të dalin njëra pas tjetrës. Ja ku janë sot që nga Majlinda, tek Nora që me siguri shumë shpejt do të pasohen nga të tjera vajza dhe nga shpresoj të tjerë djem djem se i kemi marrë këto vajza që të na zhdërvjellësojnë djemtë. “

Në mbyllje të fjalës së tij, Rama foli dhe për Luiza Gegën duke e siguruar për mbështetjen e plotë nga ana e qeverisë në rrugëtimin e saj sportiv.

“Respekt për Luiza Gegën që është shembull i jashtëzakonshëm i shpejtësisë që nuk njeh pengesa, dhe kur Luiza Gega u bë Luiza Gega s’kishte shtet që ta shtynte të vraponte më shpejt. Sot Luiza Gega është shëmbëlltyra e shtetit, e një shteti që do të eci shumë më shpejt përpara dhe që synon që do i bëjë krenar të gjitha luizat e vogla që ne nuk i njohim ende. Zoti i bekoftë Forcat e Armatosura të Shqipërisë dhe i gjtihë kombi shqiptar qoftë gjithmonë e më shumë krenar për to.”

7 sportistët shqiptarë Luiza Gega, Briken Calja, Erkand Qerimaj, Alban Beqiri, Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi, Nora Gjakova, të shpallur kampionë olimpikë, botërorë dhe europianë u nderuan sot me gradën e lartë ushtarake “Kolonel”, duke u bërë pjesë e Forcave të Armatosura Shqiptare./tvklan.al