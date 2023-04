Rama shtron iftar me rastin e Ramazanit

23:45 19/04/2023

Dalja e parë e Kryeministrit pas operacionit

Daljen e parë publike pas ndërhyrjes kirugjikale për heqjen e apandecitit që kreu në spitalin “Nënë Tereza”, Kryeministri Edi Rama ia rezervoi besimtarëve myslimanë për të cilët mbrëmjen e kësaj të mërkuere shtroi një iftar me rastin e muajit të Ramazanit.

Fjalën përshëndetëse për mysafirët e mbajti bashkëshortja e tij, Linda Rama, e cila fjalimin e saj e nisi me një batutë.

“Të dashur miq e të ftuar, e vërtetë, jo çdo e keqe vjen vetëm për keq! Edhe apendisiti i Edit mund të them që nuk paska ardhur vetëm për keq pasi, falë ndërhyrjes për heqjen e tij, në vend që sonte të dëgjoni një fjalë të gjatë nga Edi do të dëgjoni një përshëndetje të shkurtër nga unë”.

Linda Rama duke uruar besimtarët myslimanë për agjerimin ajo vuri theksin edhe tek harmonia fetare që karakterizon shqiptarët si një pasuri e çmuar e kombit tonë.

“Teksa rrija e ulur në karrige, pak pas mesnatës, njëra prej tyre më afrohet dhe më pyet me zë të ulët: T’ju sjell një jastëk? E më parë erdhi sesa iku, duke më lënë në dorë një jastëk të vogël që e mbajta nën qafë gjatë gjithë natës. Në të zbardhur pashë që jastëku që kish qëndruar me mua ishte një jastëk bebesh, me një rosak të qëndisur me dorë në mes të tij. I kujt është ky jastëku që ma lehtësoi natën mua? – e pyeta. I vajzës time, – tha. E mbaj pranë në orët e natës, kur jam në punë. Uroj t’ju ketë shërbyer. E pashë me admirim për shpirtin e saj dhe e pyeta si quhet vajza? Ajlina, – tha, dhe i qeshën sytë”, tregoi ajo. “Ajlina, engjëlli me emrin e vjetër mysliman që do të thotë sublimja, kishte qëndruar me mua si “dritë e hënës” dhe “dhuratë e Zotit” në një natë të vështirë në Muajin e Ramazanit. Dhe me këtë mbresë të pashlyeshme të njerzillëkut shembullor, duke uruar që paqja, shëndeti e mbarësia t’ju prijnë familjarisht, lejomëni t’i uroj posaçërisht edhe besimtarët myslimanë që agjërimi i tyre të jetë i pranuar”.

Në tryezën e shtruar në Pallatin e Kongreseve ishin të pranishëm drejtues të besimeve fetare në vend, ministra, deputetë, diplomatë të huaj, drejtues institucionesh, artistë, sportistë, mjekë dhe personalitete te fushave te ndryshme.

