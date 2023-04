Rama: S’ka bashkëpunim me të zgjedhurit e non gratës

12:10 26/04/2023

“Rezultati, shpërblim për punën që kemi bërë”

Nga mbledhja e Kryesisë, Edi Rama doli i bindur në triumfin e radhës për të dhe të Partisë Socialiste në zgjedhjet lokale të 14 Majit.

“Unë besoj që do kemi një rezultat shumë kuptimplotë për të gjithë dhe mbi të gjitha një rezultat që aq sa do të na shpërblejë për punën që kemi bërë, aq do të na motivojë për atë që duhet të bëjmë”.

Tha se besimin me votë do ia japin edhe demokratët.

“Do të ketë shumë nga ata, jam i bindur, që do të votojnë për kandidatët tanë”.

Fundin për Berishën e Metën e krahason me apendicitin që iu desh të hiqte pak ditë më parë.

“Siç hoqa unë apendicitin duhet të heqin këtë zorrë qorre. Këta njerëz janë parfumi për zorrën qorre, janë maska, janë kukulla, dhe jo për një zorrë qorre që thjesht përfaqëson një alternativë të kalbur, por për një zorrë qorre që është apendiciti i Shqipërisë”.

Mohoi të ketë përdorur presion ndaj qytetarëve në rast se votojnë kundërshtarët, të cilët tha se kanë vetëm një qëllim.

“Për të ngritur barrikada me qeverinë qendrore dhe për t’i trajtuar qeveritë vendore si pengje lufte. Si Shkodra për shembull. S’është presion, por mënyrë për t’ua thënë drejtpërdrejt njerëzve që do jetë i pamundur bashkëpunimi jo se nuk duam ne po se këta kandidatë s’janë vënë aty për të bërë detyrën, por për të krijuar oaze të luftës politike”.

Ironinë për diplomën e Belind këlliçit e pasoi me posterin e këtij të fundit.

“Mund ta kesh ngresh edhe gishtin e mesit në një moment. Këto janë gjëra që kalojnë. Por t’í japësh fytyrën surretërve të së shkuarës, që janë në sheshin e betejës për të marrë peng të ardhmen e vendit për inatet e tyre personale, jo është e patolerueshme”.

Sipas Kryeministrit, në 14 Maj vendoset fuqia e bashkëpunimit mes qeverisë qëndrore dhe asaj vendore.

Tv Klan