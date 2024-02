“Rama sot është i vetmi person i palumtur”, Noka nga protesta: Jemi këtu për t’i thënë që opozita është në këmbë

18:35 20/02/2024

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka gjatë fjalës së tij në protestën e opozitës që mbahet ditën e sotme para Kryeministrisë

Noka u shpreh se opozita është mbledhur për t’i treguar Ramës se opozita është në këmbë.

Flamur Noka: Të dashur miq, motra dhe vëllezër do të mbahet mend gjatë kjo ditë, ky moment. Jemi të bindur se ky moment do të hyjë në histori me këtë vërshim madhështor i cili ka një qëllim të ndërpresë projektin më të errët, skenarin më të zi që i është kanosur vendit në këto 33 vite, planin ogurzi të Edi Ramës për asgjësimin e opozitës.

Miq një person këtu që sundon prej 12 vitesh që ka kapur çdo zyrë pushteti që vjedh dhe blen votën, shantazhon që ndan pasuritë e vendit si torta festive, që është në krye të çdo afere, që i jep miliona euro familjarëve të tij që udhëton si sheik me avion të paguar nga taksat tuaja, që bën një kopësht këtu mbrapa 4 milion Euro vetëm që të shëtisë sytë në ato që ai ëndërron, por të gjitha me parata tuaja. I bën thjesht për tekat e tij personale.

Sot me vërshimin tuaj madhështor ky person është i vetmi që është i palumtur, i trishtuar, nervoz, i shqetësuar se nuk ja doli të shkatërronte opozitën atë që i prishi ëndrrën për mbretërim. Nuk ja doli të shkatërronte pengesën për pushtetin e tij të përjetshëm, Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare. Vëllezër edhe pse na burgosi liderin tonë me një proces banditesk pa prova, pa fakte ne jemi sot për t’i thënë Edi Ramës që opozita është këtu. Ajo është në këmbë.

Fjala e plotë e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike, Flamur Noka:

Të dashur miq, motra dhe vëllezër, demokrate e demokratë.

Do të mbahet mend gjatë kjo ditë, ky moment!

Jemi të bindur se ky moment do të hyjë në histori me këtë vërshim madhështor, i cili ka një qëllim; të ndërpresë projektin më të errët, skenarin më të zi që i është kanosur ndonjëherë vendit në këto 33 vite, planin ogurzi të Edi Ramës për asgjësimin e opozitës.

Miq!

Një person këtu që sundon prej 11 vitesh, që ka kapur çdo zyrë pushteti dhe shteti, që vjedh dhe blen votën, që shantazhon, ndan pasuritë e vendit si torta festive, që është në krye të çdo afere, që jep miliona euro familjarëve të tij, që udhëton me avion si sheik, të paguar nga taksat tuaja.

Që bën një kopsht këtu mbrapa 4 mln euro vetëm që të shëtisë sytë në ato që ai ëndërron, por të gjitha me paratë tuaja, i bën thjeshtë jo për ju, por për tekat e tij personale.

E pra, vëllezër dhe motra, sot me këtë vërshimin tuaj madhështor, ky person është i vetmi që është i palumtur dhe i trishtuar, është i palumtur dhe nervoz, është i shqetësuar se nuk ja doli dot të shkatërronte opozitën, atë që i prishi ëndërrën për mbretërim.

Nuk ja doli të shkatërronte pengesën për pushtetin e tij të përjetshëm, Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare.

Vëllezër edhe pse na e burgosi liderin tonë në një proces mirëfilli politik dhe banditesk, fund e krye pa prova, fakte e asnjë të dhënë, ne jemi sot për ti thënë Edi Ramës se opozita është këtu, në këmbë, e fortë, e papërkulur, e bashkuar dhe gjithë energji për ta rrëzuar.

Edhe pse korruptoi dhe keqpërdori McGonigalin për non gratën politike të Sali Berishës, përsëri Edi Rama nuk ja doli të na nënshtrojë, sepse ne e kemi në ADN-në tonë, e kemi rezistencën dhe luftën për liri.

McGonigal në SHBA u dënua për aferën me Edi Ramën. Në atë dosje Edi Rama rezulton edhe korruptues edhe i korruptuar, ndaj ne sot i themi Edi Ramës, nuk të pranojmë më, nuk të njohim më për kryeministër sepse ne nuk mund të kemi kryeministër hajdut.

Demokratët, qytetarët kurajoz kanë rrëzuar 33 vite më parë në një ditë si kjo, një diktator gjakatar.

Ne gati jemi për interesat e vendit, për të ardhmen tonë evropiane ti presim të njëjtën biletë edhe pasardhësit të tij, Edi Ramës.

Sot është dita, o sot o kurrë!

Të dashur vëllezër dhe motra!

Ne kemi një mision, misioni ynë është të çojmë këtë sundues malinj aty ky e ka vendin dhe vendi i tij është para drejtësisë dhe vendin e tij do të ja caktojë populli dhe ja ku është, ky ësntë populli që do ti bëjë gjyqin Edi Ramës.

Ne jemi sot për ti thënë atij, atë përfundim pa lavdi do të kesh, si ndëshkim që do të të japë populli që ti e shkatërrove, që ti e tradhtove, e shkele me këmbë, e zhyte në varfëri, e shpërfille.

Ne jemi këtu sot për ti thënë se ky shesh do të paracaktojë fundin tënd.

Se këta njerëz dhe ky shesh janë dëshmitarë se, ti Edi Rama jo vetëm do të humbësh privilegjet dhe zyrën që ke këtu me të cilën sundon, por jemi për të thënë se për ty do të nisë një periudhë e keqe, e rëndë e papërballueshme, sepse ti do të japësh llogari për çdo cent që u ke vjedhur shqiptarëve, për çdo pasuri që u ke rrëmbyer atyre, për krime që ke bërë në kurriz të këtij populli dhe këtij vendi.

Për vuajtjet që u ke shkaktuar shumë njerëzve dhe familjeve për të cilat je vetëm ti përgjegjës.

Sot në këtë shesh ne jemi për ti thënë se pushteti nuk është i askujt, por pushteti është i njerëzve, ndaj asnjë institucion që ti mundohesh të kontrollosh nuk do të dalë dot kurrë mbi pushtetin e njerëzve.

Të dashur miq,

Ne jemi sot këtu më të bashkuar se kurrë, siç e keni kërkuar ju prej kohësh, siç e ka kërkuar çdo demokrat dhe shqiptar i lirë dhe i ndershëm.

Siç e ka kërkuar gjithë vendi ynë, me këtë bashkim madhështor, me këtë marshim po kaq madhështor dhe historik ne mendojmë se i kemi bërë një shërbim këtij vendi.

Sot ju i jeni gjendur në krah jo vetëm njëri tjetrit, por i jeni gjendur në krah Shqipërisë në një moment të vështirë, dramatik, ku shumë prej vlerave dhe standardeve që kemi arritur me mund në këto 33 vite.

Sot këtu në këtë shesh është themeluar një rezistencë e shenjtë dhe e pathyeshme.

Kjo është pranvera shqiptare!

Motra dhe vëllezër, ne nuk ndalemi deri sa ti sigurojmë vendit tonë, votën e lirë, zgjedhjet e lira dhe të ndershme.

Votën e lirë dhe zgjedhjet e ndershme ne do ti fitojmë.

Asgjë nuk na ndal në këtë rrugë.

Ju jeni pushteti, ju jeni shumica, ju jeni zemra, shpirti i këtij vendi, ju do ti jepni rrugë Shqipërisë.

O sot, o kurrë.

Fitore!

