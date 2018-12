Rama: Studentët i dhanë shuplakë qeverisë, grusht opozitës dhe shpresë shoqërisë

Kryeministri Edi Rama nga foltorja e Kuvendit tha se protesta e studentëve i dha një shuplakë qeverisë, grusht opozitës dhe një shpresë shoqërisë.

Ndryshe nga javët e tjera të pranishëm në Kuvend janë përfaqësues nga Partia Demorkatike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim.

“U detyruat të hidheni në ilegalitet, ndikuat në protestë të maskuar. Tani për të mos humbur kohë, së pari dje janë formuar dhe organet e para të drejtësisë së re, KLGJ dhe KLP, pasi u krijua dhe këshilli i emërimeve në Drejtësi.

Rama përjashtoi në mënyrë kategorike propozimet e opozitës, pasi sipas tij nuk mund të realizohen kurrë.

Propozimet e opozitës janë të refuzuara sepse janë për të mos u bërë kurrë. Leximi im i protestës shumë shkurt.Protesta i dha një shuplakë qeverisë, grusht opozitës dhe një shpresë shoqërisë.

Shoqëria kërkon zgjidhje dhe nuk mund ta pranojë që zgjidhja mund të vijë me porosi nga doktoresha e shkencave Monika Kryemadhi dhe profesor Lulzim Mziu, apo profesor Qorri. Zgjidhja vjen me dialog. Opozita kërkon bllokim të zgjidhjes. Qeveria e ka zgjidhjen dhe do e japë me dialog”./tvklan.al